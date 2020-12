Stor fodboldhæder til Orient

Fodboldformand Micki Strømlund viser diplomet frem til nogle af ungdomsspillerne på træningsbanen på Horshøjvej. Foto: Red.

Sjællands bedste børneklub Orients kæmpe store fodboldafdeling fik et skulderklap af de helt store, da DBU i sidste uge kårede klubben til årets børneklub 2020.

Af Christian Valsted

Hej allesammen, har I haft en god træning,” råber formand for DBU Sjællands børneudvalg, Kim Møller, med pondus i stemmen ud over den oplyste fodboldbane på Horshøjvej, hvor spillerne fra flere ungdomshold i Orient er blevet afbrudt i deres træning og bedt om at placere sig i en halvcirkel.

DBU Sjællands børneudvalg uddeler hvert år en pris til en klub på Sjælland, der har udmærket sig og slået et slag for børnefodbolden og dét var netop derfor Kim Møller havde kaldt børnene sammen.

”Orient har lavet fodboldturneringer for børnehavebørn, arrangeret ’smølfebold’ og sat fokus på pigefodbold. Og jeg må sige, at det er sjældent, vi kommer ud til klubber, der har så mange piger. Det er meget flot. Derfor er det mig en ære at give jer prisen som årets børneklub på Sjælland 2020,” fortalte DBU-formanden, der fik hjælp af to spillere til at rulle et stort banner ud på grønsværen, hvor der med store bogstaver står, at Orient nu kan kalde sig årets børneklub 2020.

Hårdt arbejde har betalt sig

For fem år siden stod Orient i en situation, hvor medlemstallet på børnesiden var faldende, og hvor det var svært at rekvirere trænere og frivillige. Derfor lavede Orient en plan, der via en lang række initiativer, skulle styrke børnefodbolden og siden har klubben oplevet en stigende interesse for at snøre fodboldstøvlerne lige netop i Orient.

”Der blev lagt en rød tråd i klubben og i dag har I et fantastisk sammenhold og klubmiljø,” fortalte DBU-formand Kim Møller.

Det er ikke første gang, Orients fodboldafdeling gør sig positivt bemærket.

Tidligere på året vandt Orient ’Fodboldstudier.dk’s Børnepris 2019 og i oktober måned blev Orients fodboldformand Micki Strømlund tildelt prisen som ’Årets Idrætsleder’ i Rødovre.

”Prisen betyder virkelig meget for Orient Fodbold. Det er en kæmpe anerkendelse for mange års arbejde. Vi lagde en plan for fem år siden, som med lidt bump på vejen, faktisk har kørt på skinner. Vi er klar til at fortsætte det arbejde vi er i gang med og jeg håber at alle de frivillige i orient er ligeså stolte som jeg er,” fortalte en meget stolt Micki Strømlund.