Spreder glæder med gratisbod

Annie Rafn, med blomsterne, på Auroravej spreder glæde med sin lille gratisbod. Så meget, at genboen Ulla forleden takkede hende med en fin blomst. På Rødovre Lokal Nyts Facebookprofil har vi fanget de to kvinder og spurgt dem lidt ind til gratisbod og glæde i en kort video. Foto: Brian Poulsen

glæde Annie har tidligere spredt begejstring på sin lille villavej i Rødovre ved at sætte gratis kunst ud til afhentning. Nu har hun opstillet en lille vejbod med lækre ting, som får nyt liv i andre hjem.

Af André Bentsen

Nips, bøger, tøj, lysestager og parfume. Der er ærlig talt frit slag i smilehulen, når Annie Gregersen pynter op i sin lille vejbod på Auroravej.

Her har hun foran sit hus tidligere doneret gratis kunst videre til naboerne, og i sommer delte hun også flittigt ud af blommer.

”Nu har jeg opstillet en bod med små ting, der er i overskud, så de kan komme andre til glæde,” siger Annie Rafn og griner ved synet af genboen Ulla Jensen.

Ulla er nemlig blevet så glad for at gå forbi den lille bod, at hun har inviteret lokalavisen med til en lille blomsteroverlevering.

”Jeg er ny vejfælle her og det har glædet mig at se alle de fine ting her, når jeg går forbi. En dag snakkede jeg med hende og hun sagde, at hendes højeste ønske var at sprede glæde. Det har hun gjort. Det er smadderdejligt med små lyspunkter i denne mørke tid, så nu skal Annie have en blomst,” griner Ulla, der sædvanen tro forlader gratisboden med en lille nipsting.

Vi spurgte Annie, hvorfor hun ikke bare gav sine ting til en af de mange genbrugsbutikker, der er lige i nærheden.

Glæder andre

Men det er slet ikke i de baner, hun tænker.

”Det er gratis og nemt og det kan være, at man lige mangler den ene ting der, så kan man bare tage den med. Det er jo ikke noget stort, men jeg prøver at gøre det fint og hyggeligt for alle, der går forbi, og hvis de så kan få en flot ting med hjem til dem selv, så gør det mig bare rigtig glad,” siger Annie Rafn.

Ulla synes, Annie underspiller lidt.

”Hun udstråler bare en glæde ved at glæde andre, der kommer forbi hendes lille gratisbod. Jeg synes, hun fortjener at komme i avisen med et billede og en lille historie om at glæde andre,” understreger Ulla, der ikke engang kender Annie personligt.