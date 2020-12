Sportsåret 2020 i Rødovre

Supersværvægteren Thomas Vinther med DM-guldmedaljen i klubhuset i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

sport 2020 Det hele endte heldigvis ikke i COVID-19 aflysninger, men vi ser alligevel tilbage på et amputeret sportsår.

Af Peter Fugl Jensen

Januar

Mighty Bulls går ind i det nye år med tilskueruroligheder og direktør Bjørn Sørensen bliver lovet flade øretæver, da han uddeler karantæne til uromagerne.

På isen har Mighty Bulls det svært på grund af et sandt skadeshelvede. Måneden sluttes af med et 7-2 nederlag til Aalborg.

Fire spillere fra RSIK udtages til ungdoms-OL i schweiziske Lausanne. Det var Aya Juhl Petersen, Ansen King, Anton Als og Edvard Lundmark.

ROGs minipiger kæmpede sig til SM-sølv i TeamGym.

ROGs micopiger opnåede sølv til SM.

Rødovre Floorball Club sluttede en mareridtsagtig sæson af i floorball-ligaen. Resten af sæsonen skulle der kæmpes for at blive i ligaen, da RFC blev sendt ned i kvalifikationsspillet.

Februar

Rødovre Statsskoles Volleyball Klub afviklede kidsvolley i Rødovrehallen og Stadionhallen som optakt til vinterferien. 1400 folkeskoleelever fra Rødovre spillede 448 kampe.

Rødovres håndbolddamer vinder en vigtig kamp mod Sæby, der senere viser sig at blive afgørende, da rækkens lukkes ned på grund af COVID-19 og sejren var nok til, at RH forbliver i 1. division.

Den 6. februar blev Rødovre Skøjte Arena 25 år.

De to 18-årige taekwondo-kæmpere Tobias Hyttel og Shantelle Mendoza udtages til landsholdet, der skal til OL-kvalifikation.

Tobias Hyttel, i den blå vest, blev – sammen med klubkammerat Shantelle Mendoza – udtaget til det danske landshold, der skal kæmpe om en plads til OL.

RFC klarer skærene og forbliver i floorball-ligaen.

Marts

ROGs mini-piger vinder SM-guld i TeamGym.

Rødovre Tennisklub overlever med nød og næppe 1. division i indendørs.

Avarta indleder jagten på en top 6 placering med at spille 1-1 mod B93.

Orient Fodbold blev kåret til årets børneklub af Børnepris 2019.

FIR meldte ud, efter en ekstra ordinær generalforsamling, at de vil være mere aktive i debatten omkring anlægsfordeling, nye anlæg og medlemmernes udfordringer i fremtiden.

Rødovreborgeren Michael Mørkøv vinder VM i parløb i banecykling sammen med sin makker Lasse Normann Hansen.

Rødovreborgeren Michael Mørkøv kom hjem fra VM i parløb med en guldmedaljer om halsen.

Rødovre Bokseklub kommer hjem fra SM i Korsør med fire guldmedaljer. Elliott Hodges, Valdemar Fürster, Mohammad Hussein og Thomas Vinther er alle sjællandsmestre i boksning.

COVID-19 stopper ishockey-sæsonen netop som slutspillet skulle i gang.

COVID-19 stopper håndbold-sæsonen og RHs herrer bliver i 2. division.

DHF melder også ud, at RHs damer i 1. division bliver i 1. division.

Thor Dresler er ny cheftræner for Rødovre Mighty Bulls.

April

Mighty Bulls direktør Bjørn Sørensen melder ud, at han stopper som direktør. Morten Nielsen overtager jobbet.

Maj

DIF og DGI glæder sig over markant medlemsfremgang i landets idrætsforeninger – sådan er det bare ikke i Rødovre, tvært imod.

Alle politiske partier melder ud, at idrætslivet i Rødovre får rigeligt med penge og faciliteterne er gode nok. Den generelle holdning er: Det går godt.

FIR og flere idrætsforeninger er lodret uenige i de politiske udmeldinger og tager bladet fra munden.

FIRs formand Poul Lundberg Andreasen har været ivrig debattør i løbet af 2020, hvor der blæser nye vinde fra idrættens fællesorganisation, som ønsker at være et stærkere talerør for idrætten i Rødovre.

Juni

Fodbolden får atter lov til at rulle og Boldklubben Rødovres bedste fodboldherrer fejrer det med en oprykning til serie 1.

Boldklubben Rødovre rykkede op i serie 1.

Avarta spiller også, men taber hele tiden i oprykningsspillet og slutter sidst i rækken.

Juli

Aldrig tidligere har vi oplevet, at en hel måned er helt uden sport i Rødovre.

August

Bolden rullede, isen blev gjort klar til ishockey samt kunstskøjteløb og det meldes ud, at idrætspriserne skal uddeles trods COVID-19.

Rødovres tennisherrer spiller forrygende tennis i 1. division og er pludselig kandidater til oprykning til landets stærkeste række.

September

Avarta starter sæsonen i september og mareridtet fortsatte i hele september. Nederlag erstatter nederlag.

Dog ikke i pokalturneringen, hvor Avarta spiller sig videre.

Rødovres tennisherrer skriver historie, da de rykker op i elitedivisionen for første gang i klubbens historie, da de med mindst mulig margin bliver nummer 1 foran Birkerød.

Rødovres tennisherrer rykkede op i landets stærkeste række for første gang i historien.

RH har en god september og ligger i top 4.

Sjællands Vollyball Kreds kårede RS Volley til Årets Ungdomsklub 2020.

Marius Hobolth fra CK Fix kom hjem fra DM i enkeltstart med en sølvmedalje i enkeltstart for U15.

Team Rødovre uddeler 760.000 kroner til eliteidrætten i Rødovre.

Oktober

Rødovres tennisherrer hyldes som årets Idrætsudøvere i Rødovre 2019.

RSIKs store ishockeytalent, Anton Linde, kåres til Årets Idrætstalent i Rødovre 2019.

Orient Fodbolds formand Micki Strømlund kåres til Årets Idrætsleder i Rødovre 2019.

Avarta trækker FC København i pokalturneringen.

Sisu Ungdom i bowling var suveræne til SM, hvor de fik medaljer i fire ud af syv kategorier.

Sisu Ungdom i bowling var også stærke til DM, hvor de kom hjem med syv DM-medaljer, de tre var af guld.

Den 27. oktober havde Avarta spillet et helt år i 2. division uden at vinde en kamp.

Den sidste weekend i oktober sker det dog. Avarta vinder 2-1 over Slagelse.

Mighty Bulls taber også mange kampe og ligger sidst.

Det er blevet hverdag for RHs damer, der er tilbage i nedrykningsræset.

November

Avarta tabte 2-1 til FCK i pokalkampen i Parken.

Den 21-årige Thomas Vinther vinder DM i supersværvægt i boksning. En historisk triumf for Rødovre Bokseklub.

ROGs Maja Herold Sørensen bliver udtaget til juniorlandsholdet i TeamGym.

Rødovrepigen Maja Herold Sørensen blev udtaget til juniorlandsholdet i TeamGym.

Avarta har en god måned og slutter sæsonen af med 10 point.

December

Orient Fodbold hædres af DBU, der kårer klubben i Islev til Årets Børneklub 2020.

Formand for Orient Fodbold, Micki Strømlund modtager endnu en hædersbevisning, da DBU kårer klubben til Årets Børneklub 2020.

Avarta ansætter ny cheftræner, som er Marc Thevis.

Tingene vender for Mighty Bulls, der begynder at vinde og spiller sig nærmere de foranliggende hold.

RH slutter året af med et vigtigt point, da de spiller uafgjort med Gudme på Fyn. Dermed er RH placeret lige over nedrykningsstregen.

Formand for FIR og formand for GIF Orient, medlem af Idrætsrådet og repræsentant i Team Rødovre, en ægte ildsjæl for sporten i Rødovre, Jan Quaade, går bort.



Jan Quaade.