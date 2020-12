Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan Danmark ser ud, når vi kommer ud af corona.

Af Chrummer

Den danske økonomi må på en eller anden måde være på røven. Og hvis vi så også skal have flere politibetjente, renere luft og Arne skal på pension – ja, og minkavlerne og barerne skal også have lønkompensation – så tænker jeg, at der er nogle, der skal betale for det – og lige nu ser jeg kun dem med job, som kan betale regningen – eller REGNINGERNE.

Nå jeg ser på min lønseddel, kan jeg se, at næsten halvdelen (pånær et par 1000 kroner) af min løn går til SKAT. De penge der så er tilbage på kontoen, ja der ryger så 25% af dem til MOMS, på mælk, tøj og fornøjelser. Ja og lidt ekstra afgift på mine smøger og sodavand.

Så er jeg så heldig at have en pensionsopsparing. Den får jeg lidt skattefradrag for, altså indtil jeg skal have den udbetalt. Og det jeg tjener på min pensionsopsparing – bliver så også beskattet med 15 procent.

Jeg har altid betalt min SKAT med glæde og jeg mener, at SKAT er noget vi giver til hinanden. Skoler, sygehuse og alt det vi er så glade for. Jeg tænker bare over, at hvis minimum 75 procent af min løn går tilbage til fælleskassen, hvor meget mere kan man så hive ud af mig? Eller af DIG? Lad mig sige, at mit smil er begyndt at stivne lidt.

Min datter har ventet over et år på en behandling, mens jeg bruger min firma-sygeforsikring, når jeg skal have fys-behandlinger eller knæoperation på privatklinik (altså en sygeforsikring jeg også betaler SKAT af), min gamle mor på 90 år, må ligge på sine grædende knæ for tilskud til tandlæge, fodpleje etc.

Hvor fanden bliver SKATTEN af?

Så nogle gange tænker jeg lidt over, hvad jeg kunne gøre for at få lidt mere til mig selv. Dyrke den rendyrkede egoist-privat-økonomi, hvor det er MIG, der er skattefar. MIG der får hele posen! SORT ARBEJDE!

Men jeg kan ikke lige lave lidt sorte penge til en hyggelig aften eller skiferie udenom SKAT. Jeg er jo kontor-knude, så det eneste sorte arbejde jeg kan lave, er hvis du skal have kopieret nogle festsange eller have en billig blyant i ny og næ. Jeg kunne jo selvfølgelig blive gigolo, men jeg tror faktisk, at jeg reelt ville kunne lave flere penge på at printe festsange i arbejdstiden. Jeg kunne selvfølgelig lave havearbejde og rydde sne for private – problemet er bare, at jeg ikke engang gider slå mig eget græs eller rydde min egen indkørsel.

Men jeg synes jo heller ikke, at sort arbejde er retfærdigt. Mest fordi, man kun sparer MOMSEN. Jeg synes jo ikke, at det er fair, at en håndværker får 400 kroner i timen sort og så sparer jeg kun MOMSEN. Det er jo helt urimeligt. Nå jov, og så er det jo heller ikke fair for skolerne, sygehusene og vejene.

NEJ, jeg er ikke fan af sort arbejde. Men jeg er heller ikke fan af alt for høje skatter.

Men ser i en lap på opslagstavlen i Brugsen fra én, som tilbyder printning af festsagen – ja så er det nok mig, der mangler til den næste skattebetaling…