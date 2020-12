Slut med frosne børnehænder

Flere forældre har klaget over, at de mange gange håndvask med koldt vand smadrer børnenes hænder. Nu køber kommunen nye vaske med varmt vand. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

varmt vand på vej: Flere forældre har over for Rødovre Lokal Nyt udtrykt bekymring for, at de udendørs vaske, som børnene hele tiden skal vaske hænder ved, udgør en sundhedsrisiko i form af frosne og ødelagte børnefingre. Nu køber kommunen nye vaske for flere millioner kroner.

Af André Bentsen

Det skal være koldt, før det kan blive varmt, kunne man lidt bibelsk sige om Rødovre Kommunes nødløsning under coronakrisens genåbning af dagtilbuddene.

Her fik kommunen fremstillet udendørs håndvaske med koldt vand til alle dagtilbuddenes legepladser, men nu er vinteren kommet og der er brug for varmt vand, hvis ikke situationen med sprunkne fingre skal blive værre.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) mener, at det var en god midlertidig løsning.

”Men i takt med at det bliver koldere i vejret, er der nogle steder udfordringer med, at børnene skal vaske hænder i koldt vand fra morgenstunden. Vi har derfor besluttet, at der etableres en permanent løsning med udendørs håndvaske med varmt vand,” siger han og fortsætter:

”De udendørs håndvaske har betydet, at børnene kunne vaske hænder udenfor om morgenen med hjælp fra forældre eller personale. Dermed har det kunnet undgås, at forældrene kommer ind i dagtilbuddene. Når færre voksne kommer ind i dagtilbuddene og berører kontaktflader, hjælper det til at undgå krydssmitte.”

Må vaske hænder indendørs

Ifølge Flemming Lunde Østergaard Hansen vil etableringen af de nye udendørs håndvaske samlet set koste i omegnene af 3,5 millioner kroner.

”Indtil de nye håndvaske med varmt vand står klar, vil det blive sikret, at alle børn kan vaske hænder i varmt vand. Det vil i mange tilfælde ske ved, at børnene midlertidigt vasker hænder indenfor om morgenen,” understreger udvalgsformanden.