Sender alle ‘ikke-kritiske’ hjem

Nedlukning Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner sendes hjem fra Rødovre Kommune. De ældste elever skal læse hjemmefra, alle opfordres til at arbejde hjemmefra og kulturinstitutioner skal holde lukket for offentligheden.

Af André Bentsen

Uddannelser, arbejdspladser, fritidstilbud og kulturinstitutioner. Coronavirus kender ikke forskel på høj og lav og Folketingets nye restriktioner gør derfor heller ikke.

Onsdag rammes cirka halvdelen af landet derfor af tiltag, der skal stoppe den voldsomme smittespredning. I Rødovre betyder det især, at barer, restauranter og kulturtilbud lukker.

“Smittesituationen er alvorlig i hovedstadsområdet. Der er desværre flere og flere sårbare grupper, blandt andet vores ældre, som bliver ramt. Der er et stigende pres på sygehusene,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

” Derfor bliver vi nu nødt til at gøre en særlig indsats for at banke smitten ned. Vi kan kun gøre det sammen,” opfordrer hun.

Flere virksomheder har allerede på Facebook givet udtryk for deres sympati over for de nye restriktioner, men de er typisk pakket ind i en god portion frustration.

Sådan er det også eksempelvis med Kaffebaren &Kaffe.

“Der er ikke andet for. Vi har jo prøvet det før og må derfor finde krea- og ja-hatten frem. Man kan ikke sidde og tude over det. Det er hårdt for alle,” siger indehaveren, Simon Taylor.

Voldsomme indgreb

De nye restriktioner træder som sagt i kraft fra på onsdag. De betyder endvidere, at skoleelever fra 5. klasse og opefter skal modtage undervisning hjemmefra, og det indendørs fritidsliv bliver lukket ned.

“Det er nødvendigt for at bryde smittekæderne. Vi er alle sammen corona-trætte. Men vi bliver nødt til at holde ud lidt endnu – indtil vaccinen er her,” mener Britt Jensen.

Hun opfordrer alle til at stå sammen og vise, hvilket stof Rødovre er lavet af.

“Lad os stå sammen og beskytte vores udsatte og sårbare. Lad os sammen banke smitten ned inden juleaften,” siger borgmesteren, der opfordrer alle til at passe rigtig godt på sig selv og på hinanden.

“I forhold til Rødovre Kommune som arbejdsplads, så følger vi naturligvis alle opfordringer og restriktioner. Det betyder, at vi hjemsender offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner,” understreger hun.