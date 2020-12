Send et hjerte og få en julepose

Lillejuleaften deler Stop Spild Rødovre igen juleposer med overskudsmad ud til dem, der har brug for det. Foto: Privat

Julehjælp Hos Stop Spild Rødovre ved de godt, at det kan være svært at bede om hjælp. Derfor skal man ikke gøre andet end at sende et hjerte i en privat besked på Facebook for at få en pose med overskudsvarer lillejuleaften.

Af André Bentsen