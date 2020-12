Schultz show skød Odense i sænk

Phillip Schultz scorede tre mål og havde to assists i kampen mod Odense. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Kæden med Jonas Sass, Maksim Popovic og hattrick-helten Phillip Schultz sprudlede, da Mighty Bulls for anden gang på en uge vandt med 6-2 over Odense, der er isoleret i bunden.

Af Peter Fugl Jensen

Inden pucken blev sluppet, blev den 26-årige Marco illemann hædret for sin kamp nummer 300.

Marco Illemann har spillet 300 kampe for Rødovre Mighty Bulls.

Når nu den rutinerede Jonas Sass ikke kan score mål, så må de to 20-årige kædekammerater Phillip Schultz og Maksim Popovic vise vejen.

Mens de to ungersvende i den grad er lyst op de sidste par uger, så kan man ikke præstere så flot uden en hel kæde i balance. Sass bruger dog stadig mange kræfter defensivt og gør dermed kæden mere stabil – klart Rødovres bedste kæde for tiden.

Maksim Popovic viser storform, da han har produceret seks point i de seneste fem kampe.

Phillip Schultz var her, der og alle vegne og krydrede en forrygende indsats med et ligeså forrygende hattrick i stærkt samarbejde med Maksim Popovic. Fart, aggressivitet og direkte spil er nøgleordene for de to spillere, der er godt i gang med et gennembrud.

Schultz fik fem point, hvilket sendte ham op som Rødovres tredjemest producerende i denne sæson. Han har 17 point (7+10) og ligger nummer 20 på ’overall’ topscorerlisten.

Trevor Cheek fik tre point og spillede sig op i top 10, han ligger nummer 8 på topscorerlisten, mens Steffen Klarskov er på 14. pladsen.

Vigtigheden i, at modstanderne skal holde øje med mere end en kæde er enorm.

Odense havde ikke meget at komme med og viste med al tydelighed, hvorfor de ligger nummer 9.

I den sidste og afgørende periode blev fynboerne holdt nede på fem skud på mål.

