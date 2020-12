Sælg din bolig nemmere med Clevr

SPONSORERET INDHOLD For de fleste danskere starter boligjagten på nettet. For både købere og sælgere giver det en helt unik mulighed for at blive matchet med boliger, man ikke engang vidste, man ville falde for.

Af Mike Hjulmand

Selvom de fleste danskere i dag finder deres næste bolig på nettet, kan det være svært at skille sig ud i mængden af tilbud.

For mange sælgere kan det derfor være en god idé at bruge en ’clevr’ løsning.

Clevr er et system, der viser interesserede boligjagere et skræddersyet udvalg af boliger, der matcher deres søgehistorik på Internettet.

”Du skal se det lidt som et stort loppemarked eller en kæmpe bazar. Du ved, at kunderne på markedet er på udkig efter noget, men det er ikke sikkert, de lige falder over din bod. Det gør de med Clevr,” fortæller Raafat Zankari fra danbolig Rødovre.

Clevr sørger for, at kunderne ikke længere behøver komme til dig, du finder selv frem til kunderne.

Clevr betyder smart

I praksis fungerer det ved, at et intelligent system på nettet opsnapper boligsøgendes søgehistorik og sørger for at målrette boliger, der er til salg, på de hjemmesider, de senere bruger.

”Men det gode er, at Clevr skubber til grænsen. Hvis de leder efter en bolig til 3 millioner kroner, så tilbyder den måske boliger til 3,2 millioner kroner. Hvis de har søgt i Vanløse, så viser den noget i Rødovre. Og det er en fordel også for køberne,” mener Raafat.

”Mange købere leder forgæves i et halvt års tid, fordi de ikke har åbnet øjnene op for de muligheder, der er andre steder eller i andre boligstørrelser eller prisklasser. Man kan sige, at kunden får muligheder, de ikke var klar over, de havde og at boligsælgerne får vist deres bolig frem til personer, som reelt er interesseret.”

Den bedste start

Alligevel mener den lokale ejendomsmægler ikke, at det digitale system helt kan erstatte den klassiske boligjagt.

”Det kan ikke erstatte, at man går ud og kigger på boligerne fysisk. Slet ikke i Rødovre. I Rødovre kigger man ikke efter en adresse eller ejendom, men et hjem til sig selv og sin familie. Det kan den digitale verden aldrig erstatte. Du kan se tingene på nettet, men teknologien kan aldrig give dig følelsen af at føle dig hjemme,” siger han og tilføjer:

”Men det er en perfekt start på boligjagten og -salget, fordi det øger interessen for boligen.”