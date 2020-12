Sådan sælges din bolig

SPONSORERET INDHOLD Når boligen skal sælges er det vigtigt, der er ryddet og rent. Men det lige så vigtigt, boligen dufter godt og at der er lyst og god plads. Køberne skal føle sig godt tilpas og kunne se mulighederne.

”Hjemmeblind”

Man kan forholdsvis nemt og billigt gøre sin bolig mere attraktiv, når man ønsker at sælge. Med nogle simple råd, men vigtige tiltag, løfter man hurtigt boligens herlighedsværdi og gør den mere attraktiv for et stort antal købere.

Når vi laver research på køberadfærd – så hører vi ofte, at en køber siger ”jeg følte bare, at det var den rigtige bolig, da jeg trådte ind”. Vi bruger altså vores følelser – også i forbindelse med køb af bolig. Den viden bruger vi i vores bolig rådgivning.

”Allerede når man kommer ind i huset, så er det første rum, entréen, utrolig vigtig,” siger Lone Zibrandtsen, der er indretningsrådgiver for danbolig, blandt andet i Rødovre. Hun fortsætter.

”Man kan godt blive lidt hjemmeblind, fordi man helt naturligt indretter sin bolig, så den er funktionel og skal fungere i en travl hverdag. Det betyder ofte, at man har masser af overtøj hængende synligt sammen med sko, cykelhjelme, poser, tasker etc., men det er altså ikke godt, når der kommer potentielle købere. Så skal være der ryddet op i en entré.”

”Der skal ikke meget til, før rumfølelsen bliver meget trang. Den følelse kan nemt undgås ved at gemme eller fjerne nogle ting og møbler. Desuden scanner vi også boligen for, hvad man kan gøre alene med knofedt,” fortæller Zibrandtsen, hvilket også betyder, at vores råd ofte er omkostningsneutrale – fordi vi gør godt med de ting der er.

Det skal være symmetrisk

Når en indretningsrådgiver kommer på besøg, vil de oftest sørge for, at der er symmetri ved første øjekast.

”Der skal eksempelvis ikke stå en sofa helt ude til dørkarmen eller over vindueskarmen. Der kan vi ændre, med meget lette virkemidler, så der kommer symmetri i rummet,” fortæller Lone Zibrandtsen, der ikke selv tager møbler eller andet inventar med.

”Vi styler ikke kunstigt – vi styler til gengæld med det der findes. Det vil være uærligt, hvis vi eksempelvis lejer møbler i kort tid blot for fotografens skyld. Så vil boligen jo opleves helt anderledes ved fremvisninger. Vi indretter derfor med eksisterende møbler – og det virker rigtig godt,” slår hun fast.

”Vi finder i øvrigt altid eksisterende møbler, som kan fremhæves i en bolig, så køberne får en god oplevelse af rummene. Det drejer sig altså ikke om, at vi foreslår, at man skal vælte en væg, men at vi fremhæver det aller bedste ved den enkelte bolig. Vi skaber rum, lys, symmetri og æstetik ved at sikre, at der bliver harmoni i farver og inventar, at der er plads mellem møbler, at der sorteres i antal synlige ting, at ting står lige, at ødelagte ting ordnes, at der er fri passage til udsigt og meget mere.

Lys og farver

Og netop lys er en vigtig del af boligen ligesom farver i huset.

”Der skal også dufte godt, når man kommer ind i boligen, som skal være så lys som muligt. Vi oplever ofte, at folk er lidt farveforskrækket, så derfor anbefaler vi, at minimere farver, så der bliver mere ro i rummene for både kunder og de billeder, som der skal tages,” siger Zibrandtsen, der fortsætter om, hvor vigtige de rigtige billeder er:

”I dag er billeder jo noget af det mest vigtige materiale for at få købere ud til boligen. Billeder sælger, sådan er det. Det siges i branchen, at man på under et halvt sekund har valgt, om man vil se videre på en bolig. Så er billedet ikke attraktivt fra start, har man tabt kunden. Derfor er de gode billeder bare vigtige og her skal de rene linjer være til stede med lys, luft, farvevalg, harmoni, symmetri, plads mellem møbler og at der er skabt ”motorveje” til udsigt og/eller vinduerne.”