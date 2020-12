Sådan opnår du et bedre indeklima

SPONSORERET INDHOLD Særligt gennem den lange vinter opholder vi os inden døre en stor del af tiden. Det betyder, at vi får meget lidt frisk luft, da det simpelthen er for koldt til, at vi orker at gå en lang tur eller at sidde udenfor med en bog og en kop kaffe. At vi tilbringer så meget tid indenfor i løbet af vinteren, betyder, at vi må stille store krav til vores indeklima, så vi stadig kan holde os sunde og raske.

Hvis du gerne vil have et bedre indeklima, kan du glæde dig over, at du nemt kan få det med Nilair, som du nu og her kan blive meget klogere på.

Hvad er NilAir?

Hvis du ikke har hørt om NilAir før, er det vist i høje tide, at du stifter bekendtskab med det. Kort sagt er NilAir et system, der fører luft ind og ud af en bolig, og som har en masse fordele med sig sammenlignet med det traditionelle spirorør.

NilAir-systemet består af følgende tre overordnede dele:

En boks til selve systemet

Slanger og muffer

En ventil eller rist

Det er gennem ventilen eller risten, at luften trækkes ind og ud, men alle tre dele spiller en vigtig rolle for systemet og er altså uundværlige.

Disse fordele er forbundet med systemet

Først og fremmest er NilAir fordelagtigt, da det sørger for en god luft og ventilation i de forskellige rum i dit hjem.

Derudover er det et system, der er utroligt nemt at montere, og som ikke kræver alt muligt besværligt værktøj. Dette betyder, at der vil være tale om en tidsbesparende løsning.

En anden fordel ved systemet er, at montagen ikke kræver meget plads, og at du derfor ikke behøver at rive en væg ned eller lignende for at få plads til systemet.

Er det noget for dig?

Er du blevet fristet af at få et godt indeklima, som kan sørge for, at dit helbred holdes vedlige vinteren igennem? Så kan du læse mere om systemet og beslutte dig for, om det er noget for dig.

Der stræbes til enhver tid efter hurtig levering, og hvis varen er på lager, vil du tit være heldig at modtage den allerede dagen efter, du bestilte. Hvis du kommer til at bestille, men senere finder ud af, at det alligevel ikke var noget for dig, har du heldigvis 14 dages fortrydelsesret.