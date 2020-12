Sådan får du brugt dine udendørsarealer mere

SPONSORERET INDHOLD Mange mennesker er så heldige at have en bolig hvor der tilhørende er en stor skøn have. Desværre har den teknologiske udvikling hos mange gjort at haven i højere grad forfalder, idet den bliver tilsidesat til fordel for fjernsyn og mobiltelefonen. Ønsker du at få brugt dine udendørsarealer mere, kan du læse med herunder.

Rens jævnligt din terrasse og terrassemøbler med en højtryksspuler

Først og fremmest er det mere attraktivt at bruge dine udendørsarealer når de er pæne og rene. Derfor er det i første omgang en god ide at du får udført en højtryksspuling af din terrasse og af dine udendørs havemøbler. Dette vil fjerne de knap så pæne grønne alger, som især over vinteren og efteråret sætter sig på diverse overflader.

Algerne kan også være med til at gøre din terrasse utroligt glat når den er våd, og derfor kan det af sikkerhedsmæssige årsager også være en god ide at få fjernet algerne fra din terrasse med jævne mellemrum.

Når du alligevel er i gang med at give din terrasse nyt liv, kan du I den forbindelse også overveje at købe nogle terrassevarmere, således at I kan sidde ude på terrassen selv når solen går ned og aftenduggen falder.

Hav løbende projekter i haven du kan gå i gang med

Noget andet som også kan være motiverende når det kommer til at få brugt mere tid i haven, er at have nogle projekter. Ved konkret at lave noget i haven ser du nemlig løbende fremskridt på det du laver, hvilket vil motivere dig til at komme endnu mere ud og få lavet andre ting.

Et simpelt overskueligt projekt i haven langt de fleste mennesker kan gå i gang med, er at fjerne ukrudt. Ved at få fjernet al ukrudtet vil din have komme med at se mere organiseret ud, og det samlede indtryk vil blive markant forbedret.

Begræns dine børns skærmtid

En god måde især at få lokket dine børn til at få brugt haven noget mere, er ved at begrænse deres skærmtid. På den måde får du dem væk fra de firkantet skærme, og ud i solen og den friske luft.

Når børnene er ude i haven og lege, vil det også være mere attraktivt for dig selv at få brugt haven, idet det er lidt ekstra hyggeligt når I allesammen er ude i haven sammen.