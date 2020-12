Sådan booster du din lokale virksomhed online

sponsoreret indhold Der findes heldigvis mange spædende måder, man kan booste sin lokale virksomhed på. Her kan du læse mere om, hvordan du kan nå ud til en større kundegruppe online, få gang i salget og booste din virksomhed.

Af sponsoreret indhold

Brug sociale medier rigtigt

Det er vigtigt at bruge sociale medier, når man skal markedsføre sin lokale virksomhed, det er dog meget vigtigt, at man bruger dem rigtigt. Det nytter nemlig ikke noget at bruge meget tid og kræfter på forkert markedsføring, der ikke leder nogen steder hen. Hele ideen med markedsføring på sociale medier, er at øge troværdighed gennem en mere personlig og relaterbar kundekontakt, give et indblik i hvad der foregår i virksomheden, og åbne op for en større og mere målrettet kundegruppe.

Tænk nøje over det indhold du poster på sociale medier for din virksomhed. Det skal være personligt, men ikke for personligt, og stadig fremstå som professionelt. Det er vigtigt, at du bruger sociale medier til at skabe mere tillid og troværdighed, samt et bedre kundeforhold. Derfor er det også vigtigt, at du er aktiv, når det kommer til at svare på kommentarer og henvendelser inde på Facebook eller Instagram, så kunderne (og potentielle kunder) føler, at de interagerer med virksomheden. På sociale medier kan man også booste opslag og indlæg, så man nemt kan komme ud til en meget større kundegruppe.

Brug feedback

Det er også virkelig vigtigt som lokal virksomhed, at man tager den feedback man får fra kunder til sig. Feedback – negativ eller positiv – er værdifuld, fordi man får en reel mulighed for at lave specifikke forbedringer baseret på faktisk viden om, hvad kunderne efterspørger, kan lide og mangler. Feedback er et vigtigt nøgleværktøj, når man skal booste sin virksomhed online.

Anmeldelser er blevet en central del af den måde, vi driver virksomhed online på i dag, og det er vigtigt, at man fokuserer på at tilrettelægge sin virksomhed på en måde, der opfordrer til gode anmeldelser. Det kan nemlig åbne op for flere kunder. Et godt omdømme er noget, der nemt kan sprede sig, men det samme gælder også for et dårligt. Derfor er det en god ide at overvåge anmeldelser nøje, og tilbyde god kundeservice, for at eventuelt rette op i mindre gode kundeoplevelser.

Få mere feedback

Af samme årsag, er det derfor vigtigt at indsamle så meget feedback som mulig, så man har den data man har brug for til at lave udbedringer og strategier. Man kan for eksempel lave et nemt spørgeskema, der kortlægger brugerens oplevelse med virksomheden gennem for eksempel hjemmesiden. Dette kan give nogle vigtige svar, som du kan bruge til videre strategier for virksomheden.

Negativ feedback kan også være værdifuld, fordi man får mulighed for at rette op i nogle ting, der bliver opfattet forkert af kunden eller den potentielle kunde. Jo tidligere du fanger sådan nogle problemer, jo bedre er det, når du skal markedsføre din lokale virksomhed online. Her kan man med fordel tage nytte af tal som NPS, som kan sige noget om, sandsynligheden for at kunder og brugere vil anbefale din virksomhed til andre.