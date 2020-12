Rørth holdt nullet i flot udesejr

William Rørth stod sikkert i målet og havde 33 redninger på ligeså mange forsøg. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Mighty Bulls leverede en fremragende disciplineret indsats og holdt nullet ude mod Herlev. Med sejren har Rødovre hentet Herlev og SønderjyskE i tabellen. På tirsdag venter Odense hjemme i Rødovre Centrum Arena.

Af Peter Fugl Jensen

Fredag aften uden tilskuere i Herlev – virkelig synd, for hjemmeholdet kom til kampen med en frisk og flot sejr på 5-2 ude over SønderjyskE, mens Rødovre har vist en stigende formkurve gennem de sidste uger.

Det har været lige ved og næsten, men tyrene ser ud til at være tæt på et niveau, hvor man igen kan lægge arm med de ’store’.

Derfor var det ventet med et tæt lokalopgør uden en decideret favorit og det ville med garanti have fyldt hallen i Herlev i december måned, hvis ellers alt var normalt.

Noget overraskende viste Rødovre styrkeforskel og vandt sikkert 0-4.

For første gang i sæsonen holdt Rødovre nullet i to perioder i en kamp.

Derfor var det også sæsonens første shutout for Mighty Bulls. Rørth havde 33 redninger.

De tre powerplay, et til Herlev og to til Rødovre, var med to skud på mål – et til hvert hold. Overtalsspillet må have været i top 3 over de dårligste i denne sæson.

Omvendt leverede begge mandskaber et solidt boxplay.

Mighty Bulls defensiv så bedre ud end set længe. De personlige fejl var stærkt minimeret, hvilket altid hjælper, når man gerne vil vinde kampe.

Maksim Popovic har sin hockeyopdragelse i Herlev. Han skulle kun bruge 27 sekunder for at score på sin tidligere hjemmebane. Det var efter fint sammenspil med Phillip Schultz.

Førstekæden med Brett Welychka og Trevor Cheek, der har forskellige spillere som ”3. hjul” stort set fra kamp til kamp, har ikke scoret siden den 6. december i Esbjerg, hvor de fandt vej til nettet i powerplay – det var i powerplay og Rødovre var to spillere i overtal.

Den målfarlige duo fik brudt den kedelige stime, da de scorede til 4-0. Det var efter en perfekt kontra i 3. periode.

Marcus Almquist fik en stor chance for at score for anden kamp i træk, men han ramte slet ikke målet, da han skød straffeslag midtvejs i 3. periode.

I den sidste periode pressede Herlev på for en reducering, modsat lurede Rødovre på kontra og fik også skabt nogle store chancer, selvom det kun blev til seks skud på mål.