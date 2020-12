Rødovre HKs damer fik point på Fyn

Ida Bøje Gerdes og RHs damer fik et point med hjem fra Fyn efter 21-21 mod Gudme HK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter en velspillet første halvleg, gik RH i stå i anden halvleg, og smed en sikker fem måls føring.

Af Flemming Haag

Torsdag aften, skulle Rødovre HKs håndbolddamer forsøge at spille sig væk fra bundholdene i 1. division, da RH gæstede Gudme HK i Phønix Tag Arena.

God førstehalvleg af RH.

Rødovre kom hurtigt foran 0-2, men Gudme kom tilbage og fik udlignet til 3-3 syv minutter inde i kampen. Fra stillingen 5-5 rykkede RH fra og kom foran 5-10 hvor der var spillet 18 minutter, hvor der var fart på angrebsspillet og god bevægelse i forsvaret. Rødovre holdt niveau, og var foran 8-14 fem minutter før pausen, men hjemmeholdet fik reduceret til pausestillingen 11-14.

Tabte anden halvleg 10-7.

RH kom fint fra start i anden halvleg, og kom hurtigt foran 12-17. Herefter lykkedes det på forunderlig vis, at smide en fem måls føring væk. Der var ikke meget der fungerede, mange tekniske fejl og sløsede afslutninger. Stillingen var 19-19 med seks minutter tilbage af kampen. Gudme kom foran for første gang i kampen ved stillingen 20-19 og fik umiddelbart efter en udvisning. I undertal kom hjemmeholdet foran 21-19. Da der resterede to minutter fik RH udlignet til 21-21.

Gudme fik ikke udbytte af deres næste angreb, og RH havde chancen for igen, at komme foran. Men endnu et boldtab, gav hjemmeholdet en ny chance, som ikke blev udnyttet. Med 23 sekunder tilbage af kampen tog RH en Time Out, men der blev ikke spillet frem til en afslutning, så de to hold delte pointene.

En skuffende anden halvleg af RH, der havde fuldstændig styr på tingene de første ti minutter af anden halvleg og førte med fem mål, men falmer til sidst.

RHs næste kamp:

Søndag den 20. december k. 14:00 mod Lyngby HK i Rødovre Stadionhal.