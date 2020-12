RHs damer i stormvejr i Ringkøbing

Amalie Hjorth var alene om, at udfordre Ringkøbing HK med sine ni scoringer. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs damer tabte med hele 21 mål til 1. divisions tophold Ringkøbing Håndbold, efter en skuffende indsats.

Af Flemming Haag

Svær udekamp.

Rødovre HKs håndbolddamer løb ind i stormvejr i udekampen mod Ringkøbing Håndbold, søndag eftermiddag, hvor hjemmeholdet vandt opgøret med hele 45-24 efter en magtdemonstration, i en kamp som blev spillet uden tilskuere.

Rødovre HK fulgte godt med i kampens første 10 minutter, til stillingen 6-6. Herfra tog Ringkøbing afstand og var foran 11-6 tre minutter senere.

Ti minutter inden pausen, havde hjemmeholdet øget til 15-9. Amalie Glass reducerede til 15-10 og Amalie Hjorth på straffekast til 17-11 hvor der var spillet 23 minutter.

Ringkøbing fortsatte med at udfordre RHs forsvar, og lukkede første halvleg med syv scoringer i halvlegens slutfase, og kunne gå til pause med en solid 24-14 føring.

Tabte anden halvleg 21-10.

Hjemmeholdet fortsatte med at øge fra starten af anden halvleg. Efter ti minutter havde Ringkøbing øget til 34-20 i en periode hvor RHs Amalie Hjorth, alene scorede fire mål.

I kampens sidste tyve minutter, scorede RH fire gange mod hjemmeholdets elleve scoringer, i en ensidig forestilling, der endte med overbevisende 45-24 sejr til vestjyderne.

To nøglekampe.

Rødovre HK kan nu se frem til to meget vigtige kampe. Torsdag den 17. december kl. 19:30 møder RH Gudme HK i Phønix Tag Arena i Gudme. Inden kampen i Gudme, har RH to point mere end Gudme HK der har fire point, på en af de tre nedrykningspladser.

Søndag den 20. december kl. 14:00 spiller RH hjemme mod Lyngby HK I Rødovre Stadionhal. Lyngby HK ligger sidst i 1. division uden point.