René slutter på Espehus med gratis mad og gløgg

Mandag kan du tage din egen bøtte med og få mad fra fryseren med hjem og et glas Gløgg hos René i Espehus. Foto: Arkiv

farvel Hvis man ser bort fra én sølle uge, er det 26 år siden, Rene Godthjælpsen overtog den legendariske restaurant Espehus. Nu siger han farvel på samme måde, som han startede. Med et varmt hjerte for alle de lokale kunder og selvfølgelig et godt glas til ganen.

Af André Bentsen

De sidste to år har ikke været gode ved forpagteren af Espehus. Først en afspærring og vejarbejde, der gjorde det umuligt at få kunder, Det blev overtaget af et coronahelvede uden lige.

Derfor er det også med et rørstrømsk smil, at René Godthjælpsen på mandag den 21. december fra klokken 12 til 15 takker af i Rødovres hyggelige lund.

I 26 år har han stået bag gryderne under det ikoniske stråtag, men det bliver der ikke noget af på mandag, selvom der både bliver mad og drikke.

“Vi har respekt for coronasituationen, så jeg tænder op udendørs på terrassen, og så må man kigge forbi til et godt glas gløgg, som jeg har uanede mange mængder af,” griner René og fortsætter:

“Hvis der er noget, jeg aldrig har kunnet lide, så er det madspild. Derfor vil jeg også gerne tømme fryseren for mine lækre varer, som man kan tage med hjem, hvis man selv tager en beholder med. Og jeg har altså en ret stor fryser,” siger han med sit vanlige gavtyvesmil.

Gode minder

Det tager ham ikke mange minutter at vise billeder frem fra væggene og fortælle om de mange vilde oplevelser, han selv har haft i restauranten, der mest af alt ligner et fristed fra en Morten Korch-film.

Men han er ikke alene. I årtier har borgerne i Rødovre brugt stedet til især konfirmationer og bryllupper og derfor håber han, at mange vil komme forbi og sige farvel.

“Jeg tror, der er rigtig mange, som har gode minder herfra og det vil gøre mig rigtig glad at få chancen for at sige ordentligt farvel til dem og alle de mange faste kunder hernede, der plejer at komme til de veldækkede borde til eksempelvis påske og jul, som desværre har været aflyst i år,” siger René Godthjælpsen håbefuldt.

“Jeg er så utrolig glad for mine år hernede på Espehus. Jeg kan huske første gang, jeg sad ovre i hjørnet med en kæreste i gul kjole. Dengang havde jeg godt nok aldrig gættet, at jeg skulle få et helt livs minder herfra,” tilføjer han med et følsomt smil.