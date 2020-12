Provokatør er årets mest læste

Det skulle have været en politisk demonstration, men endte i stedet i en spontan larmende omgang støj forklædt som en koncert, da en opstillet kandidat til Folketinget forsøgte at holde tale i Kærene. Til gengæld blev historien årets mest læste i Rødovre. Foto: Arkiv

Det læste vi mest En politisk provokatør trak troner sig ind på førstepladsen over de nyheder, der fik mest opmærksomhed i Rødovre sidste år, stærkt forfulgt af coronahistorier, idrætspriser, julehjælp og lokale trafikproblemer.

Af André Bentsen

Top 10 mest læste historier på rnn.dk i 2020 Paludan blæst ud af Maglekær

Etablerer corona-testcenter i Rødovre Centrum

Er kommunen blind og døv omkring trafikken på Korsdalsvej?

De nominerede idrætsledere…

Vild interesse for unge muslimers julehjælp

RMB råber om hjælp: Køb en spøgelsesbillet

6 i Rødovre smittet med COVID-19

Afviser at lukke skole: Hver tredje lærer sendt hjem

Nye regler i Rødovre: Arbejd hjemmefra, undgå offentlig transport og forsamlinger

Blev træt af fællessang: “Skød efter naboer” Top 10 all time på rnn.dk Ung mand forsvundet fra centeret

Vanvittig redningsaktion : Se den dramatiske video fra IrmaByen

74 rækkehuse til leje

Nu kan du købe Damhuskroen

Spiser restaurant af med lang næse

Helte kan også dø

Paludan blæst ud af Maglekær

Teenagere redder småbørn fra efterlyst fange

En chance til Lasse

Patrick fundet på ferieø

Det er altid interessant at bruge årsskiftet til at skue fremad og spå om, hvad der kommer til at ske i det nye år, men det er mindst lige så opsigtsvækkende at kigge sig bagud over skulderen og undersøge, hvilke historier, der har betydet mest for læserne i året der gik.

Normalt er der kamp om førstepladsen og mange nyheder, der er stukket helt af med læsernes opmærksomhed, men i år er der alligevel én nyhed, der skiller sig mere ud end de andre.

Selvfølgelig har vores hjemmeside med sine faste par tusinde daglige brugere svært ved at hamle op med den trykte avis, der ifølge Gallup nærmer sig imponerende 20.000 læsere hver eneste uge, men derfor er det også ekstra vildt, at historien om den politiske provokatør, Rasmus Paludan, der ville holde tale i Kærene, blev læst af hele 15.560 unikke læsere på vores hjemmeside rnn.dk.

Antallet af visninger på Facebook er en helt anden historie, men på hjemmesiden har folk altså taget sig tid til at klikke ind på historien og rent faktisk læse mere end det ene sekund det tager at scrolle igennem dine venners opdateringer på de sociale medier.

Corona og lokale forhold

De lokale diskussioner om logistiske forhold er altid meget læst og bliver fulgt tæt af både beslutningstagere og involverede naboer på rnn.dk. Dem var der 8.387 af, der læste om dengang kommunen fik kritik for både at være bline og døve, når det kom til trafikken på Korsdalvej.

1000 færre end der fulgte med i, hvor og hvornår man kunne teste sig for corona i Rødovre Centrum.

I det hele taget fylder coronahistorierne godt op i top 100 over mest læste historier i 2020, og fylder da også halvdelen af top 10.

Alligevel skiller vores faste historier om de nominerede idrætsledere, der kæmpede om prisen som årets bedste sig positivt ud med skøre 6.314 digitiale læsere på hjemmesiden. Cirka lige så mange, som på en uge læste om de unge muslimer, der kort før jul samlede ind og gav gaver til ensomme og udsatte.

Med 5009 unikke læsere sneg Islev sig lige også akkurat ind i toppen med historien om en nabo, der blev træt af fællessang under coronatiden, og skød efter sine naboer.

Ingen af tallene for i år, nærmer sig dog vores mest læste historier på rnn.dk nogensinde. Heller ikke dem, der snart er 10 år gamle, som dengang en ung mand forsvandt for centeret og blev læst 33.570 gange og efterlyst i hele landet, eller den dramatiske redningsaktion, hvor en mand hoppede ud fra et brændende tag i IrmaByen og blev reddet af en kran. Den blev ialt set i omegnen af en million mennesker på sociale medier i hele verdenen, men de første 24.168 gange selve historien blev læst, var altså inde på rnn.dk

Gense den vilde redningsaktion lige her:

https://www.rnn.dk/2017/07/vanvittig-redningsaktion-se-den-dramatiske-video/