Overrasker ensomme og udsatte med særlig julegave

Jette, der plejer at være vært for den store sociale juleaften kalder Muhammeds og resten af Spejlets initiativ for en rigtig Rødovre-handling. Foto: Brian Poulsen

Julehjælp Unge muslimer fra Rødovre fejrer ikke selv jul, men er rørt over, at den store sociale fælles juleaften er aflyst og efterlader mange i ensomhed den 24. december. ”Det handler ikke om religion, men om menneskelighed,” mener medlemmerne, der nu vil køre rundt med en særlig julegave til de hårdest ramte.

Af André Bentsen

Coronasituationen har sat den traditionelle fælles jul for ensomme og udsatte skakmat. Mere end 180 stod ellers på venteliste for at deltage i den hyggelige aften på Milestedet Skole, men de må i stedet finde trøst i en helt uventet julehilsen.

Det er foreningen Spejlet, der normalt bare spiller fodbold på Rødovre Skole og ellers hjælper hinanden med lektier og livet som anden- tredjegenerationsdansker, der har valgt at bruge julen på at gøre en forskel.

Juleaften vil de under hensyn til alle coronarestriktioner køre rundt med en julepakke til nogle af de mest udsatte, enlige og ensomme.

”Det bliver nok noget med noget lækker mad eller gave i. Det er en vigtig tid for alle, også os der ikke selv fejrer jul. Man skal være umenneskelig for ikke at kunne se, at ingen, der gerne vil fejre jul, burde sidde alene, sådan en aften,” siger siger Muhammed Kilic, der er formand i foreningen.

Men det er faktisk de unge selv, der er kommet på idéen med inspiration fra Hjælpebanken Rødovre, hvor lokale hjælper hinanden med alskens ting. Både store og små.

”Der var en af dem der sagde; ’kan vi ikke gøre noget for de ensomme til juleaften,’ så derfor ringede vi til Jette, der plejer at være værtinde og spurgte, hvordan vi kunne hjælpe bedst,” forklarer Muhammed.



Stort behov

Jette Jensen er meget imponeret over tilbuddet.

”Sidste år havde vi også besøg fra Spejlet på selve juleaften, og det var bare så hyggeligt. De gik rundt og blandede sig med folk og hjalp til og snakkede om forskellene imellem vores højtider. I Rødovre har vi tradition for at hjælpe hinanden og stå sammen og det er de unge fra Spejlet et godt symbol på,” siger Jette, der afslører, at der i år er meget brug for opmærksomhed på de udsatte.

”Normalt har vi kontakt til dem her i julen, men coronarestriktionerne gør det hele svært. Derfor er det også en perfekt idé Spejlet kommer med, ved at tage hjem og stille en gave foran deres dør. Især fordi mange af dem måske ikke får handlet ind og lavet mad ellers,” siger hun.

Muhammed kan godt huske julen sidste år, og skjuler da ikke, at en af idéerne ved, at foreningen viser sig frem er – udover at hjælpe i denne svære tid – at nedbryde fordomme.

”Vi vil gerne vise, hvem det er politikerne egentlig snakker om, når de siger, at de vil tage dynjakkerne fra de unge i S-togene. For nogle af vores unge går altså med både dynjakke, kasket og guldkæder, men de laver også lektier med unge, der har brug for hjælp, spiller fodbold med deres børn og samler penge ind, så andre kan få en bedre jul,” understreger han.

Jette Jensen har allerede kontakt til flere, som kunne have gavn og glæde af de unges flotte initiativ, men hvis du føler dig glemt midt i restriktionerne, så ring eller skriv til hende på telefonnummer: 28997915.

”Vi kan ikke give folk, den jul, de drømmer om og fortjener, og mange har ikke andre end os, men vi kan måske hjælpe lidt ekstra takket være de unges gave,” slutter hun.

Hvis du vil vide mere om Spejlet og måske være med i deres aktiviteter, eller støtte indsamlingen til julegaver, kan du kontakte Muhammed Kilic på telefonnummer: 60709122.