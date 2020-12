Overfaldet med flaske

På billedet ses politiet i haveforeningen på Islevbrovej lørdag eftermiddag, hvor en mand kort tid forinden blev overfaldet. Foto: presse-fotos.dk

politi En mand blev lørdag eftermiddag overfaldet af flere ukendte gerningsmænd i en kolonihaveforening på Islevbrovej.

Af Christian Valsted

Politiet valgte lørdag eftermiddag ved 14.30-tiden at afspærre et område ved Andelshaveforeningen Islev efter en episode, hvor en mand, ifølge avisens oplysninger, var blevet overfaldet og blandt andet slået i hovedet med en flaske. Avisens mand på stedet oplyser, at tre personer efterfølgende skulle være løbet fra gerningsstedet og at der også blev sendt en ambulance ud til haveforeningen. Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra politiet i sagen.

Derfor kendes den tilskadekomne persons tilstand heller ikke.