Operation Julelys er på vej til dig

Tirsdag giver politiet gode råd imod indbrudsindtyve. Foto: Arkiv

OPERATION JULELYS Selvom danskerne i stor stil forventes at være mindre væk hjemmefra i julen end normalt, er det stadig højtid for indbrudstyve. Derfor tager politiet igen på Operation Julelys, hvor de giver gode råd til, hvordan du kan sikre din bolig.

Af André Bentsen

Kom og mød din lokale betjent. Alle steder er fra kl. 16-18. Mandag den 7. december

Vallensbæk, Stationstorvet 20

Ballerup, Pladsen foran centerindgang ved Centrumgade - indgang E



Tirsdag den 8. december

Rødovre Centrum – P-kælder i stuen ved indgang F



Onsdag den 9. december

Albertslund, Kanalgade 1 – torvet ved scenen



Torsdag den 10. december

Gladsaxe ved Bagsværd Stationstorv, Bindeledet 138



Mandag den 14. december

Herlev – Ved BIG, Herlev Hovedgade 17



Tirsdag den 15. december

Glostrup Torv, vestlig indgang ved scenen



Onsdag den 16. december

Hvidovre Butikstorv, Hvidovrevej 178 – ved indgangen til Kvickly.

Ishøj, Ishøj Bycenter Rådhuspladsen, ved indgangen til rådhuset.



Torsdag den 17. december

Brøndby, Nygårds Plads 27

Taastrup, foran City 2 - rød indgang

Den 8. december kan du møde dine lokalbetjente i Rødovre Centrum, når Københavns Vestegns Politi giver gode råd mod indbrud.



Juletiden er nemlig desværre også indbrudstid. Indbrudstyve foretrækker at arbejde i mørke og hvor der ikke er aktivitet. Men heldigvis kan vi alle gøre noget: Tænd lys, hold øje med dit kvarter og hjælp dine naboer!

”Lys og aktivitet skræmmer tyven væk, for så kan tyven ikke arbejde uset. Det har en effekt, når vi ændrer på tyvens arbejdsbetingelser,” siger politiassistent Per Hedeman, der står for indsatsen.

”Ud over gode råd om sikring af din bolig, deler vi også en række tænd/sluk-ure ud i hver kommune,” tilføjer han.