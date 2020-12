Online dating – hvordan fungerer det?

SPONSORERET INDHOLD Er du træt af at være single, og kunne du godt tænke dig at finde den eneste ene? Flere og flere vælger i dag at benytte sig af en af markedets mange datingsider – og mulighederne er uendeligt mange. Hvordan er det lige, man kommer i gang med online dating, og hvordan fungerer det overhovedet? Det kan du få svar på i denne guide – inklusiv et par gode råd til at finde kærligheden.

Er dating grænseoverskridende? Så prøv online dating

Finder du det grænseoverskridende at date i virkeligheden? Det kan være svært for mange, især genert anlagte, at tage ud og møde nye mennesker i sociale sammenhænge – særligt når det kommer til flirt og dating. Det er blandt andet en af grundene til, at online dating er blevet så populært, nemlig at du kan nøjes med at skrive med personen online. Er kemien der, så kan I altid aftale at mødes over en kop kaffe eller lignende.

Find den rette datingplatform

Der findes et hav af datingplatforme på markedet, der henvender sig til forskellige målgrupper såsom apps til højtuddannede, seriøs dating, kærligt selskab, ældre og så videre. Hvis du vil give online dating et skud, så skal du først og fremmest finde ud af, hvilken platform du vil benytte.

Der er som sagt rigtig mange hjemmesider og apps til dating, og det kan være svært at finde rundt i datingjunglen. Det handler om at finde den app eller hjemmeside, der imødekommer dine ønsker bedst muligt. Det kan du se mere om her, hvis du vil finde den datingapp, der passer til dig.

Sådan foregår flirteri på nettet og over sms

Når flirteriet rykker fra det virkelige liv over til online platforme, så kan der hurtigt opstå spørgsmål såsom: Hvordan flirter man over sms, og hvordan skaber man en intim og selvsikker stemning? Flirt over nettet foregår på præcis samme måde, som hvis man flirter i virkeligheden. Her kan du tilmed supplere teksten med smileyer, billeder, videoer og lydbeskeder. Det er stadig vigtigt, at du er ærlig, hviler i dig selv og fremstår selvsikker. Det vil skinne igennem beskederne og få dig til at virke tiltrækkende.

Når det kommer til at flirte online, så skal du huske være opmærksom på, hvad du skriver og hvordan, da beskeder hurtigt kan misforstås og resultere i en ærgerlig situation. Det gælder specielt, hvis du ofte gør brug af sarkasme og ironi, da det kan være svært at læse, når der ikke indgår hverken tale eller kropssprog.

Vær’ åben overfor dine muligheder

Langt de fleste mennesker har en bestemt type, som de går efter, når kærligheden skal findes. Det er den type, de ser for sig, når de tænker på, hvem de vil leve resten af livet med. Det er imidlertid ikke altid, at det er denne type, man ender med at falde for. Derfor er det vigtigt, at du er åben – især når det kommer til online dating. Her kan det være en fordel, at du er åben overfor de muligheder, der opstår.