Nytårshilsen fra borgmesteren

"Heldigvis går vi nu alle mod lysere tider. Vaccinen er på vej. Vi kan snart igen se hinanden og være sammen i festligt lag," skriver Britt Jensen blandt andet i sin nytårstale til Rødovres borgere. Foto: Brian Poulsen

nytårstale Britt Jensen ønsker alle et rigtigt godt nytår

Af Britt Jensen, borgmester (S)

Vi kommer aldrig til at glemme det år, som snart er gået. Det meste af året har været påvirket af corona.

For mange mennesker har det været en svær og hård tid. Det er i krisetider, at man finder ud af, om man er det rette sted. Og det er vi i Rødovre. Krisen har nemlig vist, at vi er et stærkt fællesskab, der står skulder ved skulder, når vinden blæser.

Det har været fantastisk at opleve, hvordan Rødovreborgere i alle aldre har taget ansvar og har gjort alt, hvad de kan, for at passe på sig selv og på hinanden.

Nu trænger vi snart alle sammen til at tale og høre om noget andet end corona. Til at lægge mundbindet væk og omfavne de mennesker, vi holder af. Vi må holde ud lidt endnu.

Stærke sociale fællesskaber

I 2021 skal vi have det sociale liv tilbage. Og det er de sociale fællesskaber, der gør Rødovre til noget helt særligt. De findes overalt i vores by. Omkring den lokale børnehave, skolen og plejehjemmet – og i vores lokale foreninger.

Foreningslivet er en vigtig del af Rødovres DNA. Foreningerne er blandt meget andet med til at skabe stærke fællesskaber og en fælles identitet i Rødovre. Alle steder er der ildsjæle, som bruger mange timer på fællesskabet og på at gøre sammenholdet stærkt. De bruger en stor del af deres egen tid på at give andre mennesker gode oplevelser. På vegne af det store fællesskab vil jeg sige 1000 tak til alle vores frivillige. Det arbejde, som I laver, betyder rigtigt meget for Rødovre. Og det har stor værdi – ikke mindst for vores børn og unge.

Foreningslivet og idrætten er en vigtig del af det danske velfærdssamfund – fordi det bringer mennesker sammen og styrker vores fællesskab. Og jeg er ikke i tvivl om, at netop det stærke fællesskab er en del af årsagen til, at mange rigtigt gerne vil bo i Rødovre. Der er mange, der flytter hertil i de her år. Vi byder alle de nye Rødovreborgere velkommen i vores fællesskab.

Styrket velfærd

Fællesskabet er også baggrunden for, at vi næste år styrker den nære velfærd til vores ældre, børnene og de mest udsatte.

Der kommer mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Vi fremrykker i 2021 minimumsnormeringerne med endnu et år, så vi går foran resten af landet.

Alle mennesker bør kunne regne med tryghed og omsorg i den sidste del af livet. Takket være vores stærke fællesskab er det muligt for os i Rødovre at kunne give vores ældre medborgere den nødvendige tryghed og omsorg. Det handler blandt andet om, at der skal være varme hænder nok, maden skal være velsmagende og nærende, og der skal være mulighed for at få et dagligt bad. Og så handler det frem for alt om personalet, som er garanten for værdig behandling i det daglige. Jeg får mange positive tilbagemeldinger om personalet.

Tak til alle medarbejdere.

Jeg vil sige til alle medarbejdere i Rødovre Kommune: Mange tak for den store indsats, I har ydet gennem året. Tak fordi I gør alt, hvad I kan, for at give Rødovres borgere god service og tak fordi I sikrer tryghed – ikke mindst under pandemien.

Turbo på den grønne indsats

Corona har sat dagsordenen i 2020. Men vi må ikke glemme de andre udfordringer, som presser sig på, og som også kræver resolut handling. Her tænker jeg ikke mindst på vores miljø og klima.

Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, så bliver vi nødt til at handle. Klimakampen er den største udfordring i vores tid. Hvis alle byer og kommuner tager initiativer i den rigtige retning, kan vi sammen gøre en kæmpe forskel. I Rødovre sætter vi turbo på den grønne indsats i 2021. Vi går forrest og viser vejen.

Rødovre Kommune har tilsluttet sig projektet DK2020. Det betyder, at vi skal være med til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til den internationale Paris-aftale. Vi har sat os et meget ambitiøst mål: Inden 2050 skal Rødovre være CO2 neutral.

Bæredygtighed bliver helt centralt for udviklingen af Rødovre i år – og i de kommende år. Det handler dybest set om, at vi skal tage ansvar for den verden, vi efterlader til de kommende generationer.

Jeg vil opfordre alle, som har lyst til at være med til at gøre Rødovre grønnere, til at engagere sig. Det bliver der gode muligheder for. Vi er i gang med at etablere et nyt bæredygtighedslab, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling eller et af FN’s verdensmål. I 2021 bliver der også oprettet et nyt grønt udvalg med borgere og virksomheder, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kan gøre endnu mere i forhold til miljø og klima.

Til kamp mod støjen

I 2021 skal vi fortsætte kampen for at mindske støjen fra de store veje. Det gælder både den statslige Motorring 3 og de kommunale veje. For første gang lykkedes det tidligere på året at få transportministeren på besøg, så han med egne ører kunne høre støjen fra motorvejen. Han gav en tilkendegivelse om, at vi i nærmeste fremtid skal have støjsvag asfalt, og det kommer jeg til at holde ham op på.

Vi skal også gøre, hvad vi kan, for at mindske støjen fra de kommunale veje. Vi har netop lagt ny, støjsvag asfalt på Slotsherrensvej. Vejarbejdet er irriterende for bilisterne, når det står på. Men når det er overstået, giver det en markant forbedring for de mennesker, der bor tæt på vejene. Der er sket en markant nedsættelse af støjen fra Slotherrensvej.

Vi går mod lysere tider

Tak til alle borgere, medarbejdere og erhvervslivet for året, der gik. 2020 har været et hårdt og svært år for mange. Der er mange lokale virksomheder, der har haft det svært. Rødovre Kommune har blandt andet fremrykket investeringer for mere end 38 millioner kroner for at hjælpe.

Men det er ikke nok. Jeg vil opfordre til, at vi alle sammen støtter og handler hos de lokale virksomheder i Rødovre, når vi har mulighed for det.

Heldigvis går vi nu alle mod lysere tider. Vaccinen er på vej. Vi kan snart igen se hinanden og være sammen i festligt lag. Gå til koncerter og festivaler. Rejse ud i verden. Og tage alle de gode minder med hjem. Vi får snart vores gode, gamle liv tilbage igen. Selvom vi skal holde ud i nogle måneder endnu, håber jeg, at vi kan vi se frem til et år, som er mere normalt.

Pas godt på jer selv, og pas godt på hinanden.

På Kommunalbestyrelsens vegne ønsker jeg alle et rigtigt godt nytår.