Ny grøn butik indtager centeret

Her ses den nyåbnede butik, GreenMind. Foto: Presse

ny butik Rødovre Centrum slår dørene op for en ny bæredygtig butik med henblik på genbrug af gammelt elektronik. GreenMind er en nytænkende butik, som kan give gode tilbud på brugte telefoner og et personale, der kan sit kram.

Af Monique Meulengracht, Mie klingbeil og Isabella Lind-Larsen

Er du en, der tænker på miljøet og genbrug, så burde du overveje at lægge dine penge i GreenMind.

I sidste uge indviede Rødovre Centrum nemlig den nye butik GreenMind, hvor du kan få muligheden for, at dit gamle elektronik kan blive til nyt. Det vil de sørge for med deres veluddannede personale og med deres gode tilbud.

Dog kom åbningen ikke til at foregå som ønsket, hvilket skyldtes forsamlingsforbuddet og frygten for corona, måtte medejer Brian Funch indse.

“Vi er superstolte over at kunne åbne endnu en butik, endda under corona-epidemien, men vi må desværre også erkende, at coronaen betyder, at vi ikke kan gøre det til en fest, som vi plejer. Vi kan ikke invitere vores kunder på hverken morgenbrød eller køtilbud, men kommer man forbi, vil man stadig kunne finde gode priser på brugt og bæredygtigt elektronik samt masser af god service fra vores udlærte reparationsspecialister,“ for-

tæller Brian Funch.