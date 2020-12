Nægter at lukke skole: Hver tredje lærer sendt hjem

Flere klasser og et vildt antal lærere er lige nu hjemsendt fra Tinderhøj Skole. Alligevel afviser kommunen at lukke ned, men fortsætter med at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger Foto: Brian Poulsen

Coronavirus Lærere og forældre på Tinderhøj Skole holder bogstavelig talt vejret, mens corona sender den ene ansatte og klasse hjem efter den anden. Rødovre Kommune nægter trods helt vilde smittetal at lukke skolen.

Af André Bentsen

Otte ud af ni blandt rengøringspersonalet på Tinderhøj Skole har haft corona, men de er langtfra de eneste. I de sidste to uger har virus sendt den ene lærer og elev hjem efter den anden og tirsdag formiddag blev endnu en klasse sendt hjem, mens en lærer afslørede at hver tredje af hans kollegaer var på sygelisten og de resterende underviste op til 8 forskellige klasser om dagen. Alligevel nægter Rødovre Kommune at lukke skolen.

”Det er en stor beslutning at lukke en hel skole ekstraordinært, og det bør man ikke gøre uden at have opbakning til det fra sundhedsmyndighederne,” siger Rødovres borgmester der har rettet henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed flere gange.

”Styrelsen har givet meget præcise råd og vejledninger. Efter dialogen er der blevet indført særlige tiltag på Tinderhøj. Blandt andet, at børn og voksne først måtte komme tilbage efter 2. test. Derfor har flere af de ældste klasser været hjemme i en længere periode, end sundhedsmyndighederne generelt anbefaler,” understreger Britt Jensen (S).

Gambler med vores liv

Det undrer imidlertid forældrene på Tinderhøj Skole, der føler, at kommunen direkte gambler med sikkerheden.

”Situationen med Corona på Tinderhøj kommet ud af kontrol og uanset hvor meget ledelse, lærere og pædagoger arbejder på at gøre det trygt at være i skole, er vi dybt bekymrede og føler os absolut ikke trygge ved at sende vores børn i skole. På trods af, at medarbejdere overholder alle gældende retningslinjer, kan vi som forældre konstatere, at smitten breder sig,” siger Martin Sonne fra skolebestyrelsen.

De har for flere uger siden anbefalet kommunen at lukke skolen i en uge, så smitten lokalt kom under kontrol.

I stedet kan en lærer fra skolen over for Lokal Nyt bekræfte, at situationen kun er blevet værre og værre.

Da vi snakker med ham tirsdag formiddag er der 15 lærere testet positive for corona og mere end 20 elever. Dertil kommer alle dem, der er sendt hjem i isolation på grund af nær kontakt.

Sendes hjem midt i interview

Det hele bliver endnu vildere af, at vi midt i interviewet overhører, at ’nu sendes en 2. klasse så også hjem.’

”Så skal endnu en af mine kollegaer løbe hurtigere. De siger vi ikke må lege og opholde os på kryds og tværs, men her på skolen er det ikke unormalt, at vi underviser i fem til otte forskellige klasser om dagen,” forklarer den anonyme lærer.

Han tæller sammen, at der i skrivende stund er 32 lærere hjemme, altså mere end hver tredje ansatte.

”Vi risikerer nu at tage smitten med til en anden klasse og hjem til vores børn, der så tager den videre til en anden skole. Vores skoleleder vil gerne lukke ned, men har fået at vide fra forvaltningen, at det må man ikke. Det er vanvittigt utrygt, og vi er alle meget bekymrede for vores helbred og vores pårørendes,” siger læreren til Rødovre Lokal Nyt.

Han indrømmer, at det bliver bedre på presset og smitterisikoen, når de største klasser forsvinder fra skolen som følge af de nye restriktioner, men undrer sig over, at man har holdt skolen åben så længe.

”Jeg forstår godt samfundsøkonomien i, at man ikke lukker ned, men man ender med at få menneskeliv på samvittigheden. Lærere og pædagoger bliver soldater i felten. Det er det tætteste vi kommer på at være i krig i min levetid og vi føler os udsat hver dag,” siger han.

Tigger forvaltningen

Den bekymring deler forældrene i skolebestyrelsen.

”Nu ser vi over 35 smittede på under syv dage med hjemsendt personale i alle kategorier og lærere og pædagoger, som er decideret bange for at gå på arbejde. Jeg har selv børn i tre klasser, og de har nu været hjemsendt seks gange på fem uger,” siger Martin Sonne.

”Så når regeringen vil hjemmeundervise fra 5. klasse og op, så virker det helt absurd, at man i Rødovre ikke råber vagt i gevær og vælger at stille sig forrest, og får hjemsendt alle på Tinderhøj Skole,” fortsætter han.

Forældrene har flere gange opfordret forvaltningen til at lukke skolen helt ned fra bestemte datoer, så man kunne sikre, at det kun var alle med en negativ test, der mødte op på Fortvej.

Men nej.

Det frustrerer forældrene, vurderer Martin Sonne.

”Vi ser ingen grund til at sende vores børn over til pressede lærere og pædagoger, masser af vikartimer uden fagligt indhold og et alt for højt smittetryk. Vi har intet at udsætte på skolens ledelse og ansattes handlinger i denne krisesituation, ej heller for vikartimerne og det manglende faglige indhold. Vi ved de knokler og gør alt, hvad der er muligt for at skabe trygge rammer for vores børn, men hvad skal der til for at kommunen kommer ind i kampen og forstår alvoren i situationen,” spørger han.

Følger udviklingen hver dag

På rådhuset understreger borgmester Britt Jensen endnu engang, at man følger udviklingen på alle skolerne, hver evig eneste dag.

”Vi har en særlig sagsbehandler hos sundhedsmyndighederne, som også stod bag beslutningen, da vi eksempelvis lukkede Skovmoseskolen. Men det er en stor beslutningen, og det er vigtigt, at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og lokalt sørger for at være den sikre hånd på rattet,” siger Britt Jensen.

Hvorfor gør I ikke som Herlev, der har lukket skoler for en sikkerheds skyld?

”Jeg kender ikke situationen i Herlev, men der er forskel på kommunerne og vi har, i modsætning til Herlev, ligget stabilt i den lave ende af Vestegnen, hvad angår smitte, indtil for få dage siden,” påpeger Britt Jensen, der har inddraget de øvrige politiske partier i beslutningerne omkring coronahåndteringen.

”Ikke mindst i de situationer, hvor der er udbredt smitte og behov for drastiske beslutninger i vores lokalsamfund. Jeg har derfor også drøftet eventuelle skolelukninger med alle gruppeformænd fra de forskellige partier i kommunalbestyrelsen. Og de drøftelser har ikke givet anledning til at ændre på de beslutninger, der er taget. Jeg har oplevet entydig opbakning og tillid til, at man står bag de beslutninger der træffes,” siger Britt Jensen, der er glad for, at der nu fra central hold er kommet fælles retningslinjer, så kommunerne ikke overbyder hinanden.

”Det handler om, at vi skal holde hovedet koldt og sikre tryghed og sikkerhed for borgere og medarbejdere,” slutter borgmesteren.