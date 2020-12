Når COVID-19 slår erhverv ihjel

Efter 15 år med Rødovre EventCenter på Tæbyvej må ejer Palle Davidsen erkende, at selv med de bedste intentioner kan han ikke hamle op mod COVID-19 og har derfor sat sin erhvervsdrøm til salg. Foto: Red.

punkterede drømme De mange restriktioner på grund af coronavirus rammer benhårdt på dele af erhvervslivet, blandt andet dem som leverer events og oplevelser. Det betyder, at Rødovre EventCenter på Tæbyvej er sat til salg.

Af Peter Fugl Jensen

Nogle erhvervsområder blomstrer under COVID-19, eksempelvis køkkenbranchen, online butikker og nogle håndværkere har ordrebogen fyldt til langt ind i 2021.

Andre lider under krisen. Alle ved, at restaurationsbranchen er hårdt ramt, men endnu værre er det for de virksomheder, der leverer events. De kom heller ikke med i finansloven.

”Selvom der er en stimulipakke i corona-finansloven, så rammer den helt skævt for os, da den retter sig imod teatre, biografer, restauranter og lignende, men ikke firmaarrangementer og større events. Hvis man som eventbureau forventer noget, så bliver man slemt skuffet,” siger Palle Davidsen.

Økonomisk katastrofe

Han ser misundeligt på restaurationsbranchen.

”Deres kompensationer er mere målrettet og afklaret og i 2021 kan virksomheder give skattefri gavekort på 1000 kroner til medarbejderne, men det fungerer jo ikke, hvis de eksempelvis køber et teambuilding-arrangement eller en firmafest hos os,” fortæller Palle. Han fortsætter:

”Vi har mistet omkring 90 procent af vores omsætning siden marts og den lovede kompensation er fuldstændig uigennemskuelig, da der er foretaget alt for mange lappeløsninger med restriktioner, hjælpepakker eller mangel på samme. Vi har sendt alt til revisoren og håber på det bedste. Men i vores situation er det en økonomisk katastrofe.”

”Vi har været tvangslukket eller arbejdet under restriktioner i snart 10 måneder og er lige nu tvangslukket igen og har således ingen indtægter samtidig med, at vi skal lægge ud for alle omkostninger til eksempelvis husleje, forsikringer og lønninger. Jeg ved ikke, hvor regeringen har forestillet sig, at pengene skal komme fra,” spørger Palle Davidsen retorisk.

Er sat til salg

Der mangler naturligvis penge, når der ikke er omsætning, så Rødovre EventCenter har måtte sige farvel til cirka 80 procent af personalet og resterne er sat til salg.

”Vi har splittet virksomheden op i segmenter, som vi har sat til salg,” bekræfter Davidsen, der fortsætter om den usikre fremtid:

”Det er jeg tvunget til. Vi blev lukket ned i marts og så gik vi i minusomsætning, fordi vi måtte refundere eller give tilgodebeviser til dem, der havde købt et event, inden vi blev lukket. Da vi åbnede igen den 8. juni var ordrebogen fuldstændig tom.”

”For at holde driften har vi solgt en del af vores lokaler og inventar, så når vi må åbne op igen, skal vi starte forfra. Vi har skåret helt ind til benet og vores sidste mulighed for at skaffe likviditet er at sælge, hvilket desværre fratager os muligheden for at tjene det tabte ind,” fortæller Palle Davidsen, der ikke giver meget for regeringens hjælp med at udsætte SKAT og momsindbetalinger.

”Det er jo lån og de penge skal betales tilbage og vi skylder staten i omegnen af en million kroner i udskudt moms og SKAT.”

Savner en coronskat

Rødovre Fest- & EventCenter er sat til salg for 3,5 millioner kroner, men helt naturligt er der ingen som viser interesse i et eventselskab i disse tider.

”Det som gør mig bitter er, at regeringen afskaffede Epidemiloven den 10. marts. Den betød, at man kunne få erstatning, hvis man blev lukket ned, som vi er blevet. Så i dag får vi en ukendt almisse som erstatning i stedet for at være blevet reddet af Epidemiloven. Det er simpelthen noget svineri,” mener Davidsen, der fortsætter:

”Derfor handler vi i dag ud fra ’worst case scenario’ og det holder indtil nu,” siger han og kommer med løsningsforslag.

”Det havde været bedre med momsfritagelse på visse erhverv i stedet for alt der bøvl med at indberette, det er noget rod og giver endnu mere bureaukrati.”

”Det havde også været rimeligt med en coronaskat for alle, som skulle gå til at hjælpe de erhverv, som politikerne bestemmer sig for at lukke ned. Så ville de erhverv, hvor det går godt bidrage til brancher, der er virkelig hårdt ramt,” mener Davidsen. Han fortsætter:

”Man må ikke glemme, at nogle har fremgang på grund af corona, for feriepengene blev brugt på håndværkere, elektronik og hårde hvidevarer, og når de næste to ugers feriepenge udbetales til marts, kommer de formentlig også til at gå til det samme. Der er i hvert fald ikke noget, som tyder på, vi får lov til at åbne 100 procent op i marts eller april måned,” slutter Palle Davidsen, der med sin partner Camilla Jensen har bygget SuperEvent op fra bunden igennem 15 år.