Mindeord om Jan Quaade

Jan Quaade i sit rette element, Orients opvisning i Stadionhallen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

mindeord Orients formand og ildsjæl for idrætslivet i Rødovre, Jan Quaade, er død efter kort tids sygdom. Jan blev 74 år gammel.

Af Britt Jensen, borgmester

Fakta Født: 9. juli 1946

Død: 1. december 2020

Det er med stor sorg, at jeg har modtaget den triste besked om, at Jan Quaade er gået bort. Det er et tab, som jeg personligt er meget ked af, fordi jeg altid har haft et tæt og meget tillidsfuldt forhold til Jan. Men det er også et stort tab for Rødovre, fordi Jan var noget helt særligt – med tabet af Jan har Rødovre mistet en af sine meget unikke, lokale ildsjæle.

I alle de næsten 27 år, jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen, har jeg samarbejdet tæt med Jan. Han var formand for Folkeoplysningsudvalget i en menneskealder, og jeg har tjent som næstformand under ham. Han har altid været meget aktiv inden for idrætsverdenen. Jan var afholdt, og han var altid loyal over for Rødovre og den lokale idræt. Han var et ualmindelig ordentligt menneske, som jeg satte meget stor pris på.

Jan var en stor idrætsmand og et fantastisk familiemenneske. Han talte altid meget stolt om sin familie, som betød alt for ham.

Hans idrætsbase var først og fremmest Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient, som han var hovedformand for siden 1984. Jeg føler med Orient, der har mistet en af deres helt store ildsjæle. Jan bar Orient i hjertet i alt, hvad han gjorde. Han gik gennem ild og vand for Orient og de mange idrætsforeninger han samarbejdede med. Jan var også kasserer i FIR og sad i mange år i idrætsrådet.

Han boede i Islev og kæmpede aktivt for både Islev og Orient. Men han var også en samlende figur. Det oplevede jeg flere gange, når han medvirkede til at forene det samlede idrætsliv, kulturliv, spejderorganisationerne og de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Han var bannerfører for det lokale fællesskab og samarbejde.

Jan var et af de mennesker, der kunne tale med alle, og han var imødekommende og hjælpsom. Han var i bedste forstand et ordentligt menneske, som viede sit liv til idrætten og til foreningslivet i Rødovre.

Jeg er meget ked af, at vi i Rødovre har mistet en af de helt store idrætsprofiler i vores kommune, og det er svært at forstå, at han ikke er her mere. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik lov til at arbejde tæt sammen med ham, være en af hans fortrolige og gøre brug af hans viden.

Rødovre har meget at takke Jan for, og jeg vil savne ham.

Mine tanker går til de efterladte. Æret være Jan Quaades minde.

Britt Jensen

Borgmester

Bisættelsen sker fra Islev Kirke, men på grund af COVID-19 restriktioner kan man kun deltage, hvis man er inviteret.

REDAKTIONEN: For at mane eventuelle rygter i jorden, vil redaktionen gerne slå fast, at Jan Quaade ikke døde af COVID-19.