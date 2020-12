Mighty Bulls smed 2-måls føring

Steffen Klarskov scorede to mål, men det var ikke nok til at vinde over Herlev. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre mestrede at trække dumme udvisninger og det kostede i kampen mod Herlev, der scorede tre mål på 10 minutter i 3. periode og vendte kampen på hovedet.

Af Peter Fugl Jensen

Dommerduoen Jacob Grumsen og Andreas Nyegaard var bestemt ikke på Rødovres side, der også selv hjalp godt til med flere dumme udvisninger, for det afgjorde en kamp, som Mighty Bulls burde have kørt hjem med en 1-3 føring et kvarter før tid.

Der var naboopgør mellem Herlev og Rødovre, da nabokommunen mod nord atter var værter, hvilket endnu engang betød en elendig streaming.

Herlev havde ikke scoret i de seneste to kampe (0-6 mod Esbjerg og 0-4 mod Rødovre), mens Rødovre havde fået point i de seneste fire opgør.

At formkurven var til tyrenes fordel, var ikke til at se, da hjemmeholdet busede godt på fra start og fik lagt et godt tryk. Hvor tæt værterne var på en scoring, må forblive uskrevet, dertil er streamingen i Herlev simpelthen for dårlig. Men Herlev var spilstyrende og skabte flest store chancer.

William Rørth, i Rødovres mål, fortsætter med at se brandvarm ud, så de første 20 minutter forløb uden scoringer.

Udvisninger ødelagde rytme

Mighty Bulls kom rigtig godt ud til 2. periode, overtog spillet og skabte nogle ganske fine chancer og små fem minutter inde i perioden fik Rødovre bonus for det gode spil. Efter et flot og hurtigt pasningsspil blev Klarskov spillet fri og han sørgede for kampens første scoring.

Men så tog dumme udvisninger over, hvilket sendte Herlev tilbage i kampen. Hele tre af slagsen på fem minutter blev det til, men hjemmeholdet udnyttede kun den ene mulighed for scoring i overtal.

Det ændrede dog ikke på, at rytmen var ødelagt og Herlev havde igen overtaget i spil og chancer.

Først de sidste par minutter af perioden viste Rødovre igen tænder og var faktisk tæt på at bringe sig i front, men det blev ved 1-1.

Selvom der blev trukket store veksler i det defensive arbejde, så må Herlevs ”svenske kæder” også have brugt mange kræfter, for de fik rigtig meget spilletid i denne periode, hvilket kan gøre en forskel, hvis tingene spidser til i slutningen af 3. perioden.

Thörnbergs drømme-comeback

I 3. periode fik Rødovre en drømmestart, da de kom foran 1-3. Trevor Cheek skøjtede elegang gennem Herlevs og skøjtede ned bag målet, men det så ud til, at kun Klarskov havde set, at Cheek havde spillet pucken ind foran mål, så Klarskov kunne nette til 1-2.

I skiftet efter brændte Herlev en friløber og i omstillingen efter den brændte chance scorede Oliver Kjær, da han sendte sin egen retur i mål.

Men så gik der koks i Rødovres defensiv, for i stedet for at få lukket af, som da de to hold sidst mødtes, så det ud til, at hjemmeholdet fik alt for lidt spil og udlignede til 3-3 på få minutter.

Herefter blev Rødovre ramt af udvisninger igen og netop som tyrene var fuldtallige sendte dagens helt, set med Herlev-øjne, tilbagevendte Jesper Thörnberg pucken i mål for tredje gang. Hvilket drømme-comeback for den lille forward med den store målnæse, som også fik masser af istid.

Helt vildt ,så meget denne kæde var på is, men det er de nok ligeglade med i Herlev, når man kan sætte tre point ind på kontoen og netop har besejret hadeklub nummer 1.

Rødovre havde gjort det svært for dem selv, men satte naturligvis alt ind i jagten på en udligning, men tyrene måtte nøjes med lige ved og næsten.

Med nederlaget har Mighty Bulls atter et stykke vej op til 7. pladsen.