Maskine afspritter for dig

I Meny tester de lige nu et system, der både spritter hænder og indkøbsvogn samtidig, så du kan handle mere trygt. Foto: Brian Poulsen

Coronavirus I supermarkederne har de ekstra fokus på ikke at sprede smitte via indkøbsvogn og hænder. Derfor er Meny i centeret nu med til atteste en ny automatisk afspritter.

Af André Bentsen

Det skal være trygt at handle, også i coronatider.

Derfor tester Meny i Rødovre Centrum nu en maskine, der automatisk afspitter håndtaget på indkøbsvognen, mens kunden afspritter sine hænder ved at stikke dem ind i en automat. Systemet er opfundet i Holland og er allerede udbredt i blandt andet Tyskland.

”For under et år siden havde jeg aldrig troet på, hvis nogen havde sagt til mig, at vi i december 2020, midt i årets travleste måned, ville spærre halvdelen af indgangen til butikken med en Georg Gearløs-agtig ’maskine’, som kunderne kan skubbe deres indkøbsvogne ind under og de så, ved at stikke hænderne ind i et hul, får sprit på både hænder og kundevognshåndtag,” siger købmand Søren Engberg og fortsætter:

”Men det er sådan, det er, og alle er glade. Både kunder, købmand, medarbejdere, sundhedsmyndigheder og sidst, men ikke mindst, KFI Erhvervsdrivende Fond, der står bag denne test. Så tak herfra.”