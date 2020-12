Mangler vågekoner: For mange dør alene

Røde Kors mangler frivillige til Vågetjenesten, der hjælper ensomme i den sidste stund. Foto: Red

Ikke mindst coronasituationen gør, at alt for mange ældre dør mutters alene. Nu efterlyser Vågetjenesten frivillige, der vil gøre den sidste stund meningsfuld og tryg.

Af André Bentsen

Klokken var 04.23 om natten i starten af december, da Trine Palmegård Døssing fik ondt i maven. Ikke på grund af for meget mad, men fordi hun som en del af Vågetjenesten igen skulle sige farvel til et ældre menneske, der måtte forlade verdenen alene. Det er der flere, der gør, end der er vågere til at gøre den sidste stund bare en lille smule tryg og fredsfyldt.

Derfor efterlyste Trine og resten af vågekonerne, som man kalder dem, flere frivillige.

Dem er der nemlig, især i disse tider med ekstra coronarestriktioner, hårdt brug for.

”Ingen skal dø alene, vel,” spørger Trine Palsgård Døssing retorisk.

Lederen af den lokale vågetjeneste, Florine de Jong fortæller, at netop coronanedlukningen i foråret betød, at de vågerne ikke kunne besøge og hjælpe dem, der skal herfra alene.

”Men nu er vi i gang igen. Plejehjemmene og hjemmeplejen stiller mundbind, sprit og handsker til rådighed efter behov, så hvis det har vakt interesse at gøre en vigtig forskel for dem, der skal herfra, kan man henvende sig til undertegnede som er leder af vågetjenesten,” siger Florine.

Hun kan kontaktes på telefonnummer 21 44 27 30, hvis du har lyst til at vide mere.



Mange spørgsmål

Herefter følger en personlig samtale, hvor man kan lære hinanden at kende og få svar på alle de mange spørgsmål, der følger med det særlige frivillige arbejde.

Vågetjenesten har eksisteret i ni år nu og får desværre mere og mere at lave.

”Så vi har for få vågere, ” siger Florine de Jong.

Vågetjenesten i Rødovre har våget over 150 døende på fire plejehjem og i hjemmeplejen i Rødovre kommune. Det lyder måske ikke af meget, men der er mere end 3000 timers selskab gemt i tallene.

Timer, der gør den sidste stund meningsfuld og tryg, og så kan gå med læsning, sang, holde i hånden eller hente noget at drikke, for nu at nævne nogle af de mest simple ting, som en våger foretager sig.

”Vi våger mest om natten og sjældnere om aftenen, men kan også køre ud om dagen, når det er nødvendigt. Vi kører ud i maximalt 4-timers vagter,” understreger Florine.



