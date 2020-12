Kunstværk skal alligevel ikke flyttes

Det enorme vikinge-inspirerede granitværk ’Vångaskibet’ skal ikke flyttes alligevel Foto: Brian Poulsen/arkiv

kunst Den tonstunge granitskulptur ’Vångaskibet’ skal ikke ud på en 240 meter lang rejse. ”Pengene kan bruges bedre,” lyder det fra borgmester Britt Jensen (S) efter at Kommune har besluttet at droppe flytteprojektet.

Af Christian Valsted

Fakta Det er kunstnerne Mogens Møller, Stig Brøgger og Hein Heinsen, der har lavet skulpturen, der blev indviet i 1979.

”Tænk at bruge penge på sådan noget lort.” Sådan lød en af de mange kommentarer på avisens facebookside, da vi tilbage i oktober måned sidste år skrev, at Rødovre Kommune ville spendere 800.000 kroner på at flytte en 40 tons tung granit stenskulptur 240 meter og samtidig udbedre en pumpe, der ville sende rislende vand ud over stenen.

Det var oprindeligt planen, at stenen skulle flyttes og genetableres i år, men det ligger nu fast, at granitskulpturen ikke kommer til at rokke sig en flække.

”Det bliver for dyrt at gennemføre det projekt. Vi kan bruge pengene bedre på kunst andre steder i Rødovre,” siger Britt Jensen om den kommunale kovending.

Anonymt og gemt væk

Hvis ’Vångaskibet’ ikke får en klokke til at ringe, så er det med god grund. Kunstværket lever i dag en noget anonym tilværelse på en asfaltplads på bagsiden af Skovmoseskolen ved Rødovrehallen, hvor der ikke færdes mange mennesker. I 1979 blev det placeret foran skolens hovedindgang, men da indgangen senere blev flyttet, blev værket hurtigt glemt.

Og værkets anonyme tilværelse var netop årsagen til, at Rødovre Kommune sidste år afsatte 800.000 til at flytte værket ud til en mere synlig placering ved Rødovre Parkvej.

En plan der nu viser sig ikke at kunne føles ud i livet for det afsatte beløb.

”Det var i forvejen mange penge at bruge på omplaceringen og genetableringen af det rendende vand og da vi løb ind i flere problemstillinger, der gjorde at det ville blive dyrere, valgte vi at droppe planen. Pengene kan bruges bedre andre steder og 800.000 kroner var absolut toppen af, hvad vi ville bruge,” fortæller Britt Jensen.

Granitstenen bliver derfor stående og kommunen påtænker ikke at udbedre den pumpe, der gør at skulpturen kommer til sin ret med rendende vand, som var planen, da skulpturen blev indviet i 1979. Dengang virkede vandsystemet heller ikke og det er nok tvivlsomt om værket nogensinde kommer til at virke, som det var tænkt fra arkitekternes side.

”Vi har undersøgt om vi kunne lade kunstværket blive stående og genetablere vandet, men der er flere tekniske udfordringer og derfor er det ikke en mulighed,” siger Britt Jensen.

Kunst i byens rum

Kommunalbestyrelsen afsætter årligt 1,5 millioner kroner til etablering af ny og varig kunst i byens rum og de 800.000 kroner vil nu blive tilført den pulje.

”Kunst kan tilføre et område noget helt særligt. Derfor er det vigtigt, at vi har kunst i byens rum, som alle har adgang til. Det skal være fordelt over hele Rødovre. I den kommende tid bliver der tænkt kunst ind på Islev Torv, i foyeren på den nye musikskole og ved Espehus,” siger Britt Jensen.