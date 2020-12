Kultur take-away i en svær juletid

Hjerteposerne vil også indeholde tuscher, saks og limstift, så man kan gå i gang med det samme uden at skulle ud og købe ekstra remedier. Foto: SignElements

hjerteposer En række foreninger og kommunale institutioner er gået sammen i en svær tid for at bringe kultur ud til borgerne. En slags kultur take-away, der skal få juleglæden frem.

Af Christian Valsted

Corona-pandemien har lagt en mørk skygge over hele landet i en tid, der ellers er hjerternes fest. For nogle kan det være svært at finde juleglæden frem, og lige netop derfor er en række foreninger og kommunale institutioner gået sammen om at lave 150 hjerteposer til borgere i Rødovre, der trænger til en ekstra opmærksomhed i denne tid.

Hjerteposerne vil indeholde alt, hvad man behøver, når der skal kreeres julepynt. Der vil være færdigskåret glanspapir til at flette flotte julehjerter af, kort og konvolut til at skrive julekort og ikke mindst nogle fine hjertekugler, som man både kan udsmykke udenpå, men også åbne og lægge forskellige overraskelser ind i.

Vi juler sammen

Desuden vil der være indpakningspapir og bånd, så man kan give sine krea-

tioner videre til én, man tænker på i denne tid og som kunne bruge en kærlig og hjertelig hilsen.

”I posen findes også lidt jule-goodies fra Hjerteforeningen i Rødovre, Hee-

rup Museum og Rødovre Bibliotek. Sidst, men bestemt ikke mindst, byder posen også på lidt jule-

knas i form af et honninghjerte fra Carlsro Bageri,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er museumsleder på Heerup Museum.

‘Vi julehjerter sammen’ er blevet til i et samarbejde mellem Hjerteforeningen i Rødovre, Rødovre Frivilligcenter, Foreningen Fri, Ørbygård og Broparken plejehjem, Carlsro Bageri, Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune, Rødovre Bibliotek samt Heerup Museum.

Digital workshop

Poserne uddeles med hjælp fra foreninger og institutioner i Rødovre og det er ønsket, at man på den måde kan undgå kødannelse og samtidig sikre, at den hjertelige

julehilsen når frem til dem, der har størst behov.

De fysiske hjerteposer bliver fulgt op af en workshop-video, som borgerne kan tilgå digitalt. Her giver Anni Lave Nielsen fra Heerup Museum inspiration til, hvordan man kan bruge posens indhold.

”Vi håber at lykkes med denne ’sammen hver for sig’-workshop, hvor vi kan være kreative sammen i et virtuelt rum uden at udsætte hinanden for smitte,” siger Lave Nielsen.