Kransekagen kræver en sikker hånd

Der skal kransekage på bordet, når klokken passerer midnat nytårsaften. Foto: Bee-Line

nytårskage Kransekagen er en dansk specialitet, der typisk serveres sammen med et glas bobler, når klokken passerer midnat nytårsaften. Hos Carlsro Bageri produceres den søde kage i kilovis, men bagermester Johnni Stig Nielsen oplever, at den traditionsrige kage er ved at gå af mode.

Af Christian Valsted

I slutningen af 1700-tallet besluttede en københavnsk konditor sig for, at bage ringe af kransekage og modellere dem ovenpå hinanden. Kransekagen, som et stort overflødighedshorn, var født og siden har kransekagetårnet været synonym med nytårsaften og andre fest-

lige begivenheder som bryllupper og konfirmation.

Hovedingrediensen i kransekage er marcipan og hvis man blander marcipan med sukker og æggehvider, får man en klistret masse, der bliver til kransekage, der kan bygges op i lag af mindre og mindre kransekageringe.

Bagermester Johnni Stig Nielsen fra Carlsro Bageri har gennem 25 år formet kransekagetårne i alle tænkelige størrelser og i år begyndte forarbejdet allerede lige efter juleaften.

”Det er et større arbejde at bage kransekage op mod nytår, for der er stadig mange, der holder traditionen i hævd og derfor skal have kransekage på bordet den 31. december. Vi starter derfor typisk det indledende arbejde en uge i forvejen,” fortæller bagermester Johnni Stig Nielsen, der sidste år producerede godt 25 kilo af den søde dej.

Kræver sikker hånd

Kagen er som sådan ikke kompliceret at bage, men det kræver en del forberedelsestid og ikke mindst en sikker sidste hånd.

”Vi ruller kransekagerne i hånden og sprøjter dem selv. Sprøjtearbejdet tager tid, hvis det skal blive pænt og det skal det. Der er ikke meget ved at spise kransekage, hvor glasuren er kastet på,” siger bagermesteren.

Bageriet i Carlsro har udviklet deres egen speciale variant af kransekagen. Den består af små mindre stykker kage med nougat.

”Dem bagte vi godt 350 af sidste år,” fortæller bagermesteren, der ikke selv er den største fan af den traditionsrige nytårsspise.

”Personligt er det ikke lige mig. Det er lidt for sødt til min smag. Det er også derfor, vi har udviklet vores egen variant med nougat,” siger Johnni Stig Nielsen, der, på trods af at kransekagen stadig produceres i stor stil i bageriet i Carlsro, oplever at kagen er på tilbagetog.

”Vi sælger stadig meget kransekage til nytår, men slet ikke i samme mængder som for 10-15 år siden. Dengang bagte vi tre til fire gange så meget kransekage. Den er måske ved at gå lidt af mode,” gætter bagermesteren.