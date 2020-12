Kom til jul med afstand

I Grøndalslund Kirke har man fundet alternative løsninger på coronaproblemet. Derfor kan du stadig komme til fællessang i julen. Foto: Privat

god jul Når der ikke kan komme mange med til en gudstjeneste i julen, må mange gudstjenester komme til den enkelte. Cirka sådan lyder Grøndalslunds Kirkes løsning på det afsavn af fællesskab, coronaen kunne have medført i højtiden.

Af André Bentsen

Fakta Lillejuleaften

Klassisk julegudstjeneste kl. 13 og 15 Juleaften

Kort julegudstjeneste på ca. 20 min

kl. 10, 10:45, 11.30, 12.15, 13.45,

14.30, 15.15 og 16. De to sidste gudstjenester evt. uden sang Juledag

Klassisk julegudstjeneste kl. 10 2. Juledag

Jazzgudstjeneste kl. 16

Det er ikke alle Rødovres Kirker, der aflyser julegudstjenesterne, eller skifter dem ud med udendørs fællessang.

I Grøndalslund Kirke har man valgt at angribe problemstillingen med pladskrav og behovet for både tæthed rent menneskeligt, men afstand rent sikkerhedsmæssigt, ved at afholde mange flere gudstjenester i julen end normalt.

”Julen er vigtig. Den handler om fællesskab mellem Gud og mennesker, og mennesker imellem, og for mange, især for os i Grøndalslund Kirke, så hører der en gudstjeneste eller flere med til julefejringen,” siger Martin Holt Jensen, der er sognepræst i Grøndalslund Kirke.

Han fortæller, at flere var bekymret for, at alle gudstjenester var aflyst, men, at man i den røde kirke på Tårnvej har fundet en god løsning, der imødekommer flest muligt.

”I år er vanskelig, men det forsøger vi at imødegå med et væld af gudstjenester, så så mange som muligt kan komme i kirken samtidig med, at der stadig holdes afstand og god hygiejne,” siger Martin Holt Jensen og tilføjer:

”Vi må være 50 i kirken når vi synger, og julesalmer skal synges i fællesskab, og derfor ser julen sådan ud i Grøndalslund Kirke.”

Sikret mod smitte

De ansatte i kirken lover samtidig at sørge for at spritte af og lufte ud mellem gudstjenesterne.

”Vi har ikke tilmelding. Kommer man, hvor der ikke er plads, kan man vente på næste tjeneste i sognegården. Der er også et løb på kirkegården for børn og barnlige sjæle,” skynder Martin Holt Jensen sig at tilføje på faldrebet.