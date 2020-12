Køb HAY kasser til indretningen af hjemmet og spar mange penge

SPONSORERET INDHOLD Når du køber dine HAY kasser hos Little Happy, sparer du 30% på alle HAY kasser. Hos Little Happy opnår du altid store besparelser, hvis du er medlem. Du kan derfor også spare mange penge, på de populære HAY kasser.

Af SPONSORERET INDHOLD

De smarte HAY kasser kan du bruge i hele hjemmet, det kan derfor godt løbe op i mange kasser, når man først ser, hvor flotte de kan være rundt omkring i hjemmet. Det er derfor en stor fordel, at have mulighed for at spare penge på netop HAY kasserne, så du ikke skal gå på kompromis med kvaliteten af dine foldekasser.

HAY kasser er så populære

De smarte foldekasser fra HAY, er efterhånden så populære, at du ikke ser mange hjem, uden der står en HAY kasse. HAY kasserne har det fineste og mest enkle udtryk, de passer derfor enormt godt ind i de moderne danske hjem. Med de afdæmpede farver, kommer HAY kasserne ikke til at tage for meget fokus fra den øvrige interiør og du kan derfor roligt bruge HAY kasser rundt omkring i hele huset, både som pynt men også som praktisk opbevaring.

Hvordan kan HAY kasserne bruges i indretningen?

De smarte HAY kasser giver et personligt præg på indretningen og vil med sine fantastiske flotte farver, give liv til hjemmet. Det kan være lidt af en udfordring, at skabe et godt og overskueligt system, i alle de ting og sager, der er i hjemmet. Særligt i et hjem med børn, hvor der skal holdes styr på både legetøj, strømper, vanter og andre småting, som ellers altid bliver væk i de store skabe. De mange småting der ofte er, i en børnefamilie, kan nemt komme til at ligge og flyde og se rodet ud, men HAY kasserne er en super god løsning på lige netop dette problem.

De populære foldekasser fra HAY er ikke bare praktiske, men også enormt flotte at have stående fremme, og så kan de indeholde næsten hvad som helst. Ønsker du dig at have HAY kasser i hjemmet, men ved ikke helt hvordan du skal bruge dem, så se her:

HAY kasserne kan blandt andet bruges til at:

Opbevare småting

Med HAY kasserne har du mulighed for, at få organiseret samtlige småting i hjemmet, på en overskuelig og nem måde. HAY kasserne kan nemt stables og deres lette og elegante design skaber et nemt overblik over, hvad der er i kasserne. Du kan bruge HAY kasserne i entreen, til at opbevare huer og vanter om vinteren, så de ikke bliver væk. Du kan også bruge HAY kasserne i køkkenet, til at opbevare krydderier eller som en flot del af indretningen, til opbevaring af olier og flotte planter. Med HAY kasserne har du mulighed for at opbevare alt det, som nemt kan komme til at rode i hverdagen, og på den måde skabe et bedre overblik over alle de småting, som i har i hjemmet.

Server morgenmad på sengen

De smarte HAY kasser, kan ikke kun bruges til opbevaring. Hvis du vil servere morgenmad på sengen, er HAY kasserne perfekte som serveringsbakke. Med de høje kanter er du sikker på, at tingene ikke vælter ud over når den sættes i sengen. Samtidig er den nem at bære, fordi de er nemme at holde på. HAY kasserne kan også bruges, hvis dit barn ser film og gerne vil have lidt at drikke og lidt snacks, så er det samlet et sted og står bedre fast, end hvis det bare stod i sofaen eller sengen.

Som pynt i hjemmet

Du behøver ikke, at bruge HAY kasserne til noget praktisk. HAY kasserne kan med sit enkle og elegante udtryk bruges til, at sætte et personligt præg i hjemmet. Du kan for eksempel stable HAY kasserne, og bruge dem til at sætte planter på, eller du kan have dem stående i dit reolsystem, bare for at sætte farver på.

Organisering af tøj

Har du svært ved at knække koden til, hvordan man opbevarer børnetøj i et tøjskab, så brug de smarte foldekasser fra HAY. Kasserne gør det nemt og overskueligt at opbevare børnetøjet i skabet og du kan nemt lade dig inspirere af de mange moderne og populære måder at folde tøjet på, for at opnå et endnu større overblik over dit barns tøj.

Hvilke størrelser fås HAY kasserne i?

De populære foldekasser fra HAY, fås i 3 forskellige størrelser, så der er en kasse der passer til ethvert behov. Kasserne fås både i small, medium og large og så finder du dem i et væld af smukke farver, som vil passe ind i ethvert moderne hjem. Find den kasse, der passer bedst til dit behov, og glæd dig til at de smukke HAY kasser pryder dit hjem med enkle linjer og flotte farver.