Knock out i 1. runde

Romeo Bernard, til venstre og Elliott Hodges vandt deres kampe i Nykøbing Sjælland. Foto: Privat

boksning Den 15-årige rødovrebokser Romeo Bernard var iskold, da han udboksede sin modstander på et minut. Og så havde Rødovre to debutanter i aktion, hvilket to vidt forskellige udfald.

Af Peter Fugl Jensen