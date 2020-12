“Klogt at forlænge restriktioner”

Det ser slemt ud for økonomien hos mange virksomheder, men det er klogt at forlænge skolelukning og andre restriktioner til den 17. januar, sådan som tallene er lige nu i Rødovre, vurderer borgmester Britt Jensen efter regeringens pressemøde. Foto: Arkiv

Coronarestriktioner Restriktionerne fra før jul forlænges til og med den 17. januar. ”Det er en klog beslutning, fordi smittetallet desværre fortsat udvikler sig i en kedelig retning,”siger Rødovres borgmester.

Af André Bentsen

I sidste uge blev 245 borgere smittet af den såkaldte anden bølge af coronavirus. Det gør, at Rødovre lige nu indtager en kedelig sjetteplads over kommuner med høje incidenstal, der er det tal over, hvor mange borgere en kommune har målt per 100.000 indbyggere.

I Rødovre følger forvaltningerne og den nedsatte indsatsgruppe udviklingen tæt og holder øje med tallet, der har været let faldende det sidste stykke tid, til nu at være på 604,2 per 100.000 borgere.

Derfor er der også kun opbakning til regeringens beslutning om at forlænge restriktionerne frem til den 17. Januar også selvom det betyder, at alle skolebørn skal undervises hjemme i de første to uger af januar.

”Det betyder, at alle skolebørn (både de små og store, red) skal have fjernundervisning og alle medarbejdere vil gøre deres bedste for at sikre den bedst mulige fjernundervisning af vores elever. Alle forældre får direkte besked om ændringerne via AULA,”siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

”Regeringen og sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt, at dagtilbudsområdet holder åbent. Vores medarbejdere i dagtilbudsområdet gør deres bedste for at sikre en god og tryg pasning af børnene,”tilføjer hun.



Tror på lysere tider

Borgmesteren håber og tror, at vi går lysere tider i møde.

Det slår hun fast i et opslag på Facebook sent tirsdag aften den 29. december. Det skyldes ikke mindst, at Rødovre er blandt de første kommuner til at modtage vaccinerne, der skal overflødiggøre de fleste af restriktionerne.

”I dag har vi netop modtaget besked fra myndighederne om, at vaccinationerne af vores ældre medborgere på plejehjem og vores plejepersonale starter på tirsdag den 5. januar klokken 9. Det er det første synlige skridt på vejen til at få vores liv tilbage,”siger Britt Jensen.

”Men det kræver dog fortsat, at vi holder fast lidt endnu. Hold fast i de gode råd – ikke mindst i den kommende tid, som bliver både svær og udfordrende,”tilføjer borgmesteren, der opfordrer alle til fortsat at passe godt på sig selv og hinanden:

”Hold afstand, god håndhygiejne og vær særlig påpasselig nytårsaften.”