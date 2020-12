Klimatiltag for seks millioner

Rødovre Kommune vil blandt andet undersøge, om det er muligt at udskifte vinduer på biblioteket. Foto: Per Dyrby

klimatiltag Kommunalbestyrelsen godkendte i sidste uge at afsætte seks millioner kroner til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2021. Tiltag, der forventes at reducere kommunens CO2-udledning med 81 tons.

Af Christian Valsted

Fra februar til december måned næste år forventer Rødovre Kommune at rulle en lang række energiforbedrende tiltag ud i kommunale bygninger, der samlet set skal medføre en CO2-reduktion på 81 tons, hvilket svarer til to procent af kommunens samlede udledning.

Rødovre Kommune har afsat seks millioner kroner til de klimavenlige tiltag og en tredjedel af pengene er afsat til udvidelse og etablering af tekniske anlæg, der skal være med til at sikre bedre indeklima. Det skal blandt andet ske i Rødovre Centrum Arena, på Skovmoseskolen og i udvalgte børneinstitutioner, oplyser kommunen.

Herudover er der afsat én million kroner til udskiftning og renovering af ældre ventilationsanlæg og halvanden million kroner til udskiftning af belysning til LED.

Rødovre Kommune vil samtidige undersøge, om det er muligt at få udskiftet vinduer på Rødovre Hovedbibliotek til mere energivenligt glas. Det kræver dog en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, da bygningen er fredet.