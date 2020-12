Juleferie med to sejre i træk

Dylan Busenius scorede til 1-0 og var Rødovres bedste i julesejren over Odense. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre førte 4-0 i 3. periode, men det blev lige tæt nok i slutfasen, da Odense reducerede til 4-3 med to minutter tilbage. Men tyrene klarede det store pres og hev en vigtig sejr hjem. Dermed har Mighty Bulls fået point i de sidste fire kampe.

Af Peter Fugl Jensen

Odense kom klart bedst ud til kampen, men der blev kæmpet for slottet og Rørth diskede op med nogle store redninger.

Fynboerne kom med to sejre i træk og spillede med selvtillid og styring af spillet, hvilket blev bevist af, at Mighty Bulls første skud på mål var efter 7:42. Skuddet kom fra bladet af Welychka.

Kampens første udvisning blev til udvisninger, da Rødovres franske islæt Manavian og den tidligere rødovrespiller Henry Hardason havde en mindre intermezzo foran mål. Inden det udviklede sig valgte dommer Toppel klogelig at sende begge til afkøling, selvom det ville have været en interessant fight.

I spil fire mod fire ’toppede’ Odense ved sætte en ’powerplaykæde’ ind, mens Dresler kørte næste kæde. Personligt var jeg ængstelig, men træner Dreslers coolness lønnede sig, for Lasse Carlsen fandt en total fri Dylan Busenius, da fynboernes defensiv totalt sejlede.

Busenius havde al den tid i verden, man kan forestille sig i spil fire mod fire og han svigtede ikke, selvom keeper Galansky var tæt på at nappe den jenhårde gummiskive.

Rødovre leverede et fint boxplay og kort efter hjemmeholdet atter var fuldtallige, blev den fynske back Mikkel Hansen sendt i skammekrogen, selvom han så meget utilfreds ud over kendelsen.

Om kendelsen var tynd eller ej, det var tyrenes første powerplayformation ligeglade med. De udspillede Odenses boxplay, så Trevor Cheek kunne sende pucken ind i et tomt mål.

En lidt mærkværdig udvikling på kampen, fordi Odense startede så fint og i kampens sidste seks minutter lignede, hvad de er – et bundhold.

Mon ikke træner Marc Lefebvre vil bruge pausen på at få gæsterne på rette køl, ellers bliver det til endnu et nederlag til fynboerne, hvis de ikke kommer tilbage på sporet.

Den miderste periode

Om Odense selv kunne løfte sig skal være usagt, for de fik god hjælp af tyrene, der fik to udvisninger i starten af perioden – lige efter hinanden, så Rødovre spillede fire minutter i undertal.

I de første to minutter havde Odense ikke et skud på mål, men fik etableret et godt powerplay under den anden, men så slog Nicklas Carlsen og Maksim Popovic kontra og scorede til 3-0.

Hvis man troede, at det mål punkterede kampen tog man grueligt fejl.

Odense spillede stadig deres chance i overtal, men Rørth var brandvarm og da de to atter spillede fem mod fem havde Shawn O’Donell en perfekt styring tæt under mål og det lignede en reducering, men i stedet blev han grebet ud af Rørth. En vild redning.

I næste skift gik Lucas Lundvald i isen. Da Oliver Kjær skød pucken ud af zonen, fortsatte staven op i hovedet på Lundvald. Det lignede 2+2 og nye fire minutter i undertal for hjemmeholdet. Men Rødovre slap med skrækken og heldigvis var Lundvald hurtigt klar igen.

Allerede i næste skift var den gal igen.

Oliver True satte tackling på Christoffer Frænell efter der var fløjtet iceing. Så var der tumult og især Brandon McNally havde svært ved at holde adrenalinet nede, så han endte med at blive sendt i bad. Ophavsmanden True fik naturligvis 2+2 og så kunne Rødovre spille 5 mod 3 i to minutter og 5 mod 4 i tre minutter. Lad det være skrevet med det samme – det var et elendigt powerplay og en oplagt mulighed for at lukke kampen blev spildt på det skammeligste.

Sass geniale pasning

Fynboerne havde tydeligvis ikke tænkt sig at lægge sig frivilligt ned. De indledte perioden med et sandt bombardement mod Rørth, der bare fortsatte med at plukke ’æbler’.

I stedet for en reducering slog Phillip Schultz til, efter en genial pasning fra Jonas Sass, der rev Odenses defensiv op, så Schultz kunne notere sig en af sine lette scoringer, da han sendte pucken ind i et tomt mål på bagerste stolpe.

Personligt, troede jeg, at det var kampens afgørelse, men fynboerne viste høj moral og kørte på. Det gav bonus, da Lundvald lykkedes med at passere Rørth, der ytrede sig højlydt: ”Fuck,” så højt, at man kunne høre det oppe på pressepladserne. Men ændrede ikke ved, at han havde holdt målet ’rent’ i 1 time, 44 minutter og 46 sekunder.

Målet satte i den grad endnu mere gang i Odense, der pressede alvorligt på for yderligere en reducering. Cody Donaghey sendte blandt andet pucken på overliggeren.

Men reduceringen kom også, da Rødovre atter blev ramt af udvisninger, som måtte komme, da tyrene var totalt på hælene i del af perioden – faktisk resten af 3. periode.

Udvisningerne ramte først Lasse Carlsen og kort tid efter Jonas Sass.

Odense reducerede straks i spil 5 mod 4 og da Magnus Povlsen kort tid efter blev sendt til afkøling, så kunne fynboerne igen spille 5 mod 3.

Denne gang klarede Rødovre sig igennem undertalsspillet, men sikke det brændte på foran Rødovres mål og det fortsatte.

Med knap tre minutter tilbage af kampen blev Galansky hevet ud til fordel for en ekstra fynsk spiller. En indædt jagt på point blev intensiveret af gæsterne.

Med præcis to minutter tilbage af 3. periode snublede Magnus Povlsen og så havde Shawn O’Donell frit løb mod mål og han svigtede ikke den gratis chance. 4-3. Hvilket vildt fynsk comeback, der var igang.

Igen blev Rødovre presset i bund og Odense havde tre store chancer for en udligning, men i stedet skøjtede Maksim Popovic igennem og sendte pucken ned i et tomt mål til 5-3.

Hold da op en moral, som fynboerne kan tage med hjem, selvom de formentlig hellere ville have point. Omvendt må Rødovre snart have lært, at en kamp varer i 60 minutter.

Set over hele kampen havde Odense fortjent bedre på en dag, hvor Mighty Bulls var effektive.