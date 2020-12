Juleaktiviteter skal gøre en svær tid nem

I stedet for det faste folkekøkken kan ensomme og udsatte nu få en gør det selv pakke med hjem torsdag den 17. december og tilberede mad med andre over nettet. Foto: Foto: Arkiv

Det går ekstra hårdt ud over ensomme og udsatte, når danskerne isolerer sig. Derfor har Rødovre Kommune, sammen med en række foreninger, nu sat juleaktiviteter i gang, man kan foretage sig sammen – hver for sig.

Af André Bentsen

Fakta Gratis ’Gør-det-selv Folkekøkken’ Foreningen Fri og Rødovre Folkekøkken holder ’Gør-det-selv-Folkekøkken’ torsdag den 17. december. Du kan hente en gratis råvarepose inklusiv opskrift på hjemmelavet Chilli con carne, der svarer til et måltid for to personer. Du opfordres til at dække op til folkekøkken hjemme, tage et billede eller filme en lille videohilsen og dele den på folkekøkkenets Facebook-side. Der er 50 poser til uddeling, som bliver fordelt efter ’først-til-mølle’-princippet.

For at undgå store forsamlinger kan du fra onsdag den 16. december klokken 12 booke tidspunkt til at afhente råvareposen på Rådhuset via Rødovre Biblioteks hjemmeside rdb.dk eller ved at ringe til telefonnummer 3637 7334 mellem klokken 10 og 14. ’Vi julehjerter sammen’ Rødovre Bibliotek og Heerup Museum inviterer sammen med Hjerteforeningen til julehjerte-workshop to-go. I de ’kreative hjerteposer’ er der både materiale til at flette julehjerter, kreere julekugler og til at pakke ind og skrive kort, så kreationen også kan gives videre til én, man tænker på i juletiden, som måske har det svært på grund af corona. Lidt juleknas er der også med i posen.

Heerup Museum filmer en workshop-video, så du kan få oplevelsen af at flette julehjerter sammen med andre. Poserne deles ud kort før jul med hjælp fra kommunens frivillige foreninger, plejehjem med mere.

Du kan læse mere på heerup.dk. mellem klokken 10 og14.

Nedlukning og restriktioner har fået Rødovre Kommune til at ryste godt og grundigt med juleposen.

Resultatet er en lang række aktiviteter og tilbud for at nå ud til dem, der oplever ensomhed og social isolation som følge af corona.

Derfor sætter en håndfuld frivillige foreninger, Rødovre Frivilligcenter og Rødovre Kommune nu coronavenlige juleaktiviteter i gang i en tid, som er svær for mange.

”Fællesskab er kernen i vores velfærdskommune og derfor bruger vi også den svære situation til at tænke nyt for at gøre noget for dem, der føler sig ensomme eller isolerede på grund af corona. Det er en gruppe borgere, vi gerne vil gøre noget særligt for i år. For vi holder sammen i Rødovre – selvom vi skal holde afstand – og ingen er glemt, heller ikke Rødovres udsatte borgere,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen (S).

Socialt topmøde

Selvom det måske godt kan virke lidt sporadisk, hvad der vil poppe op af tilbud og aktiviteter, er initiativet alligevel godt organiseret.

Alle initiativerne er nemlig kommet frem på baggrund af idéer fra det sociale topmøde, som borgmesteren har holdt med deltagere fra blandt andet kommunale råd, den boligsociale indsats i Kærene, headspace, og Rødovre Frivilligcenter.

Her kom der et stort antal idéer frem på mødet og de initiativer, der nu igangsættes, er efter sigende blot de første målrettet juletiden. Aktiviteterne får fokus på nogle af de julesysler, som kan være svære at finde kræfter til at gennemføre, hvis man ikke har det godt.

”Når vi bliver socialt isolerede, er risikoen for at føle sig ensom og trist større, og overskuddet bliver mindre. Vi vil gerne give en håndsrækning til dem, der har det særligt svært,” siger Britt Jensen.

Juleaktiviteterne er for borgere, der føler sig isolerede og ensomme på grund af corona.

Det kan også være borgere, der har en sygdom, der gør, at de isolerer sig mere.

Aktiviteterne består helt konkret af poser med råvarer og kreative materialer. De kan også gives videre, hvis man kender en, der vil have gavn af dem. En af de foreninger, der er med til at pakke poserne, er foreningen FRI, der samarbejder med Rødovre Folkekøkken om en pose med ’gør-det-selv-Folkekøkken’.

”I disse tider, hvor vi ikke må være sammen, giver det glæde, at andre tænker på én. For vores medlemmer betyder dét at få ingredienser til et måltid mad, man måske ikke selv kunne have kreeret, rigtig meget. Det gør en stor forskel,” siger Trine Kjær, forkvinde for foreningen FRI, der ligesom Rødovre Folkekøkken laver fællesskabende aktiviteter.