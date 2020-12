Juleaften i fare

I år bliver der ikke afholdt ‘live’ gudstjeneste i Rødovres kirker. I stedet kan du se en streamet gudstjeneste på Facebook eller deltage i en udendørs gudstjeneste med sang foran Rødovre Kirke på selve juleaften. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

jul En fyldt kirke juleaften er alt, hvad man ville ønske sig som præst, men i år er julen med alle dens traditioner truet af corona.

Af Isabella Sofia Nolin, Nadia Juul Nielsen og Victoria Holler (2.X Rødovre Gymnasium)

Efter smittetallene konstant er stigende på vestegnen, kan man godt begynde at frygte sin juleaften, og de traditioner, der følger med.

Hver tredje dansker går hvert år i kirke juleaften. For mange er det blevet en tradition at starte den hyggelige dag med et besøg i den lokale kirke, men i år kommer det til at være en helt del anderledes, siger Rødovres provst, Jørgen Degn Bjerrum.

Han fortæller, at ved andre begivenheder i kirken som eksempelvis søndage i advent, skal disse foregå indendørs i kirken. Med de nye corona-tiltag skal der endvidere være én meter mellem hver person i kirken, men hvis man skal synge, skal der være to meters afstand. I Rødovre Kirke kan der være 15 personer til stede, hvis alle vil synge, og 30 hvis man vælger ikke at synge.

“Gudstjenester er rigtig meget musik og sang,” siger Jørgen Degn Bjerrum.

Dette har mange kirkegængere savnet under corona tiden, mener han.

Der er dog en undtagelse fra reglerne.

“Hvis man er med sin familie i kirke, må man gerne sidde sammen uden afstand. Man skal dog stadig holde afstand mellem hver familie,” forklarer provsten.

Ingen tilladt i kirken

“Vi opgiver fuldstændig den 24. december, der kommer ingen ind i Rødovre Kirke,” siger Jørgen Degn Bjerrum med en meget bedrøvet stemme.

Enhver præst ville blive begejstret for at se en fyldt kirke juleaften, men sådan kommer det ikke til at foregå.

“Vi har besluttet os for at holde en udendørs gudstjeneste den 24. december,” lover han.

Grunden til dette er, at flere danskere, som sagt går i kirke som en tradition, men også for at kunne synge. For at kunne synge til gudstjenesten den 24. er kirken nødt til at rykke gudstjenesten udendørs.

Stigende smittetal

I foråret, da COVID-19 spredte sig i landet, prøvede kirkerne sig frem med virtuelle gudstjenester, men det fungerede ikke optimalt. Derfor vil kirkerne gerne finde andre måder at få juledagen til at fungere. Den 23. december bliver der filmet en julegudstjeneste, som bliver lagt på Facebook den 24. december, så man er sikker på at se en gudstjeneste. Man kan derfor godt forvente, at det er den måde, man kommer til at opleve en gudstjeneste den 24. hvis smittetallene på Vestegnen skulle stige yderligere.