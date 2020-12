Jernkvinde: “Planlægning og vedholdenhed er nøgleordene”

Rødovreborger Gitte Drøger arbejder til dagligt som massør og zoneterapeut hos Rødovre Osteopati på Rødovrevej. Foto: Brian Poulsen

dedikation Som ivrig triatlet har 47-årige Gitte Drøger gennemført kongedistancen indenfor hendes sport; en Ironman. Men hvad får en kvinde, eller en mand for den sags skyld, til at kaste sig ud i en udfordring af den kaliber?

Af Christian Valsted

Gitte Drøger ved en ting eller to om ømme muskler. Dels gennem sit arbejde som massør og zoneterapeut hos Rødovre Osteopati på Rødovrevej, hvor hun blandt andet behandler patienter med sportsskader, men i mindst ligeså høj grad gennem sin sport som triatlet.

For nogle kan en løbetur på fem kilometer være en uoverskuelig opgave og for selv de mest benhårde triatleter er Ironman-distancen ikke et projekt man bare kaster sig ud i, men for rødovreborger Gitte Drøger var udfordringen på det nærmeste et kald.

Hun husker stadig tydeligt, da hun tilbage i efteråret 2009 læste, at den første officielle Ironman kom til Danmark, dengang under navnet ‘Challenge Copenhagen’.

”Jeg var på det tidspunkt en aktiv del af fællesskabet i Islev Triatlon Klub og fællesskabet, men jeg opdagede, at jeg også godt kunne lide at cykle og træne alene, så da jeg læste, at Ironman kom til Danmark året efter, besluttede jeg mig for at træne op til det og deltage,” fortæller Gitte Drøger, der husker det som en stor beslutning, men samtidig en beslutning, der blev begyndelse på et projekt, der mentalt pressede hende på en helt ny måde.

Et aktivt tilvalg

For med fuldtidsjob og familieliv krævede det en helt speciel dedikation og skemalagt planlægning, når der skulle presses op til 16 ugentlige træningstimer ind i en hverdag med mange andre gøremål.

Nogle uger havde flere daglige træningspas og derfor var planlægning og vedholdenhed helt afgørende nøgleord for Gitte Drøger i bestræbelserne på at gennemføre sit store mål.

”Det lyder måske forenklet, men det er ikke

den dag, du gennemfører en Ironman, der er hård. Det er hele forarbejdet og opbygningen, men kan man klare de mentale udfordringer med selvdisciplin, kan man også gennemføre en Ironman,” fortæller Gitte Drøger, der husker, hvordan hun skematisk tænkte træning ind i familiens hverdag.

”Jeg har familie i Hundested og hvis vi skulle til en fødselsdag, så cyklede jeg derop og hjem igen. Planlægning var altafgørende for mig,” siger jernkvinden fra Rødovre, der i 2010 gennemførte løbet og siden har gennemført fire Ironman.

Men hvorfor? Hvad er dét, der får mennesker til at presse deres krop til det ekstreme for at krydse en målstreg? For Gitte Drøger har kraftpræstationen givet hende en følelse, som hun har svært ved at beskrive.

”At gennemføre en Ironman er slidsomt og nok ikke sundt for kroppen, men jeg var fascineret af det mentale spil. Nogle gennemfører en Ironman for at få den hakket af i bogen. Andre bliver ved og jeg kan kun sige, at den fornemmelse jeg har fået i kroppen, når jeg kom dertil på løbeturen, hvor der kun manglede fem kilometer, den følelse kan man ikke beskrive. Og den vil man gerne føle igen. og mon ikke der er planer om en ny Ironman i støbeskeen,” siger Gitte Drøger.