Iværksætteri på vågeblus Young successful businessman typing a text on mobile phone. while sitting in cafe.

Danskerne har langtfra opgivet iværksætterdrømmen, men i Rødovre er der under coronakrisen stiftet 20 procent færre nye enkeltmandsvirksomheder. På landsplan er antallet af nye enkeltmandsvirksomheder 1,5 procent højere end i samme periode sidste år. Foto: SignElements

iværksætteri: På landsplan er virketrangen, og lysten til at starte egen virksomhed op, steget under coronakrisen, men lokalt er der sket et større fald i antallet af nye enkeltmandsvirksomheder.

Af Christian Valsted