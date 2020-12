Investerer massivt i Bykernen

Topdanmark Ejendom har indgået totalentrepriseaftale med V8 Construction om byggeriet af 173 lejeboliger i et nyt boligkvarter, Karrébyen. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

byggeri Forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark skal bygge 173 lejeboliger i Karrébyen, der er en del af Rødovres nye bymidte.

Af Christian Valsted

Rødovre fortsætter med at vokse og i Bykernen går forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark til foråret i gang med at opføre 173 lejeboliger på et byggefelt i Karrébyen tæt ved rådhuset.

De nye lejeboliger forventes at være klar til indflytning i løbet af februar 2023 og boligerne bliver hovedsageligt lejligheder med 2-4 værelser, men der bliver også enkelte på 5-6 værelser foruden 1-2 erhvervslejemål. Byggeprojektet er på 16.200 m2 og den gennemsnitlige størrelse på boligerne bliver cirka 90 m2.

Byggeriet har tidligere være annonceret, men nu er der også en aftale om totalentreprise på plads, hvilket betyder, at opførelsen af boligerne er et skridt tættere på at kunne gå i gang.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu har nået en milepæl på ét af vores aktuelle boligbyggerier, der, udover at skulle danne en god og tryg ramme om tilværelsen for hundredvis familier, også er en vigtig del af vores strategi om flere investeringer i lejeboliger. Efter coronakrisen, tror vi, at lejeboligernes popularitet vil stige, da det er en fleksibel boligform. Samtidig er de med til at skabe et stabilt grundlag for kundernes langsigtede pensionsopsparinger,” udtaler Flemming Bæk Engelhardt, der er administrerende direktør i Topdanmark Ejendom, i en pressemeddelelse.

TopDanmark oplyser, at opskrivningen til boligbyggeriet starter seks måneder før boligerne står færdige, og der har allerede, ved annonceringen af byggeriet i foråret 2020, været borgere, der har været interesseret i at blive skrevet op.