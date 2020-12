International pris til IrmaByen

IrmaByen, som er tegnet af Gröning Arkitekter og opført af ELF Development, blev i sidste uge kåret som den bedste byplan i Danmark ved den årlige European Property Awards. Foto: Arkiv

irmabyen Mere end 2000 borgere er de senere år flyttet ind i IrmaByen og det er ikke kun lokalt at mange har fået øjnene op for den nye bydels mange muligheder. Før jul blev IrmaByen nemlig kåret som den bedste byplan i Danmark ved den årlige European Property Awards.

Af Christian Valsted

Borgerne i IrmaByen kan nu prale med, at de bor i en prisvindende bydel. Det står klart efter at årets ”European Property Awards” løb af stablen i december måned.

European Property Awards har i 27 år hyldet arkitektur på tværs af landegrænser i Europa og det er første gang, at prisen går til et projekt fra Danmark.

Prisen har blandt andet fokus på bæredygtighed, levestandard, ergonomi og originalitet og det er et internationalt panel bestående af mere end 80 brancheeksperter, der har peget på IrmaByen som vinder af den bedste byplan i Danmark.

Landsby og storby

IrmaByen er tegnet af Gröning Arkitekter og opført af ELF Development. Claus Gröning tegnede IrmaByens masterplan for ELF Development for godt syv år siden med en vision om at skabe en bydel med lige dele landsby og storby, lige dele liv og ro. En stemningsfuld bydel for mennesker, som ser en sammenhæng mellem arbejde og fritid.

Nu, syv år senere, er IrmaByen næsten færdigudviklet, med undtagelse af to projekter, og tæller godt 2.000 beboere, som inden for få år bliver til 3.000.

”Jeg er meget glad for denne anerkendelse – især fordi den modtages nu, hvor masterplanen er blevet virkelighed – den er så at sige, trykprøvet i virkelighedens verden – IrmaByen fremstår som et seriøst alternativ til de dyre kvadratmeter i København – som er for de få – og det er rart at få en international anerkendelse af ELF Developments og Gröning Arkitekters fælles bud på, hvordan man kan revitalisere forstæder og omegnskommuner. Det er i disse områder man for alvor kan påvirke boligkvaliteter, og det er ved at gøre det, at vinderkommunerne vil markere sig i fremtidens udskillelsesløb,” udtaler Claus Gröning, indehaver og direktør hos Gröning Arkitekter.

ELF Development var de første til at se områdets store potentiale og kontaktede i sin tid Claus Gröning med idéen om at tranformere industriområdet til en ny bydel til mennesker, der gerne ville bo i grønne områder og samtidig tæt på byen til andre priser end i centrum.

”Vi vidste med det samme, at Claus’ vision var et perfekt match med vores værdier og den bydel, vi ønskede at skabe. Og vi er taknemmelige for, at Claus har været med hele vejen – fra de første skitser, til lokalplansarbejde med kommunen og sidenhen som rådgiver på alle projekter, for at sikre sammenhængen og den bedste løsning til IrmaByens beboere,” siger Co-CEO hos ELF Group, Ludvig Find.

Du kan læse mere om Ludvig Finds tanker om IrmaByen i denne artikel fra 2017.

Med prisen i European Property Awards, indstilles IrmaByen automatisk til den internationale finale, som løber af stablen i starten af 2021.



Claus Gröning tegnede IrmaByens masterplan for ELF Development for godt syv år siden. Foto: Presse