Ingen musikpris uden musikfest

Rødovre Musikpris bliver ikke uddelt som normalt til januar måned, men udskydes i stedet til sommer. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Rødovre Musikpris Man kan ikke uddele en stor musikpris uden også at holde en stor fest. Derfor udskydes uddelingen af Rødovre Musikpris til 2021, hvor vi forhåbentlig igen må synge og klappe med.

Af André Bentsen

Der bliver ikke brug for nytårshatte eller rytmesans den første uge i januar. Her uddeles Rødovre Musikpris normalt ved den traditionsrige nytårskoncert i Viften.

Men ligesom med så meget andet i år er nytårskoncerten aflyst på grund af corona-restriktionerne. I stedet bliver prisen i 2021 nu uddelt ved en stor sommerkoncert.



Skydes til sommer

Rødovre Musikpris bliver normalt uddelt på et brag af en festdag i en fyldt sal i Kulturhuset Viften i starten af januar. Det kommer ikke til at ske i år, da nytårskoncerten er aflyst. Uddelingen kommer i stedet til at ske ved en stor og flot koncert til sommer – når vi forventeligt igen må samles.

”Uddelingen af musikprisen er en stor og festlig lokal begivenhed. Lige nu er vi ramt af nedlukning, så det kan ikke lade sig gøre. Men vi tager revanche til sommer med en stor koncert, hvor prisvinderen kan spille sammen med Rødovre Concert Band, som det er traditionen, og hvor der også er musikalske indslag fra vores dygtige børn og unge,” siger borgmester Britt Jensen, der sammen med Rødovre Centrum uddeler prisen og et flot kontant beløb til en ung, lovende kunstner.