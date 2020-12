Ildsjælevindere giver stafetten videre

Stafet for Livet gav fredag eftermiddag prisen på 5000 kroner som Årets Ildsjæle videre til Familiehusets unge beboere. Her er det lederen af lejlighederne, Simon Trøttrup, der tager imod prisen. Foto: Foto: Brian Poulsen

Årets Ildsjæl Prisen som Årets Ildsjæl i Rødovre bliver ikke delt ud i år på grund af corona, men på en måde gør den alligevel, for sidste års vindere har nemlig givet deres videre til de unge i Familiehuset, som nu får en lidt sjovere jul.

Af André Bentsen

Hvad gør Årets ildsjæle, når de får en pris på 5000 kroner. I hvert fald, når vinderne hedder Stafet for Livet? De giver stafetten videre.

Derfor var der også et flot, men minimalistisk optrin foran Familiehuset, hvor ni unge netop nu bor her i Rødovre.

”Vi tænkte at beløbet kunne bruges bedre ved at glæde nogen, i stedet for, at vi i styregruppen brugte dem på en middag. Det kunne da være hyggeligt, men glæden ved at kunne give disse unge mennesker lidt ekstra til jul er lidt mere værd,” starter Lars Hjort Reuter, der som formand for Stafet for Livet tog imod prisen, da borgmesteren overrakte den for et år siden.

”Følelsen er helt fantastisk. Tanken om, at familiehuset nu sammen med de unge mennesker kan beslutte, hvad de skal forsøde julen med, om det er ekstra hygge eller om det er til en ekstra gave, gør mig glad,” siger han.



Flere aktiviteter

Lederen af Familiehuset, Simon Trøttrup tog på vegne af de unge imod prisen og her lander den flotte gestus på et meget tørt sted.

”Vi er svært begejstret på de unge menneskers vegne, men også os som organisation, at vi bliver betænkt på den måde, det gør en kæmpe forskel,” siger han og fortsætter:

”Måske kan vi give de unge en lidt større julegave, end vi ellers kunne. Og måske er der støtte til lidt aktiviteter sammen i det omfang coronaen tillader det, det mangler vi måske lidt i denne tid, der kan være svær for alle, men især også for vores beboere.”



Simon Trøttrup understreger, at prisen er givet, så den skal komme de unge til gode, og derfor får de også selv indflydelse på, hvad pengene skal gå til.

”De unge er også inviteret til at have en mening om, hvad der har mest værdi for dem. De er altid glade, når der er nogen, der tænker på dem, og har givet udtryk for, at julen er en svær tid for dem, så de glæder sig ekstra meget til at snakke om, hvad pengene kan gå til,” siger han.





Svær tid



Når prisvinderne på den måde giver stafetten videre, er det ikke helt tilfældigt.

”Tanken opstod helt spontant og blev så imødekommet i styregruppen, valget af Familiehuset var helt klart det rigtige valg, da tanken om alle de unge, som i forvejen har udfordringer på den ene eller anden måde, helt sikkert ikke har fået det nemmere under coronakrisen,” siger Lars Hjort Reuter og tilføjer til Lokal Nyt lige efter, de har overrakt pengene:

”Glæden som Familiehuset har udvist, er en super skøn tanke, og vi er helt sikre på, det er det helt rigtige sted vores 5000 kroner falder på.”