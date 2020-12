”I er da helt hjernedøde” – kommunen hagles ned på Facebook

Der er i øjeblikket heftig debat på Rødovre Kommunes egen facebookside. Foto: Illustration/Brian Poulsen

corona En debat på Rødovre Kommunes Facebookside er løbet helt af sporet. Kommunen bliver blandt andet kaldt ’Hjernedøde’ og flere mener, kommunen har gang i ’smagløs propaganda’ efter en opfordring fra kommunen om, at unge lader sig coronateste.

Af Christian Valsted

Der plejer at være ganske fredeligt på Rødovre Kommunes facebookside, men julefred er der ikke meget af i øjeblikket, hvor kritikken hagler ned over Rødovre Kommune efter et facebookopslag, hvor kommunen skriver, at den bedste julegave, de unge mellem 15 og 25 kan give deres forældre og bedsteforældre, er at blive testet for corona.

”Føj en omgang manipulering af de unges følelser, tænk at sætte den frygt i dem,” lyder en af de mange kommentarer blandet andet.

”I har jo tabt sutten og røget svampe,” skriver en anden person i kommentarsporet, hvor kommunen også bliver kaldt ’hjernedøde’ og ’syge i hovedet’.

Opslaget med kommunens opfordring til de unge har været offentligt siden onsdag klokken 14 og tonen blandt de 149 kommentarer er overvejende hård og hadsk.

Fælles for mange af debattørerne er, at de ikke kommer fra Rødovre, men nærmere virker som et koordineret angreb, ikke bare på Rødovre kommune, men på den del af befolkningen, der går ind for vaccinationer, som man også har set det mange andre steder under coronakrisen.

Enkelte har opfordret til, at kommentarsporet bliver lukket ned, men i skrivende stund kan alle kommentere på opslaget og Rødovre Kommune har valgt ikke selv at kommentere eller svare de personer, der altså mener, at kommunen udfører propaganda.

Vi arbejder på at få en kommentar fra Rødovre Kommune om sagen…