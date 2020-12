HO HO HO hvor er du heldig

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Selvom denne jul bliver en stille en af slagsen – Ja det bliver faktisk blot min kone og jeg – så gider man bare ikke at få ødelagt julefreden.

Af Chrummer

Jeg husker en jul for få år tilbage – som blev en noget våd en af slagsen. Man kommer hjem fra sidste arbejdsdag før jul og opdager 1 cm vand i kælderen.

Jeg måtte ringe efter en slamsuger. Man ved bare, at når klokken er 19 den 23. december, så bliver det en af de dyreste opringninger, man kan foretage sig. Allerede da jeg havde afsluttet samtalen, var der en høj klik-lyd. Det var lyden af taxameteret, der tikkede.

Slamsugeren kom og man kunne fortælle mig, at det var min grundvandspumpe, der var stået af. Som han sagde:

”Du er fandme heldig, det ikke er kloakvand!”

Jeg synes, at ”heldet” var til at overse, men OK skulle valget stå med at søbbe vand eller lort op i en spand, jov så er vand da at foretrække, men ligefrem ”heldig” ville jeg nu ikke lige betegne mig selv.

Ja og ”heldig” var heller ikke sådan, jeg følte mig, da jeg skulle prøve at finde nogle, som ville komme og skifte min grundsvandspumpe. Svaret var: ”Vi kommer og fixer det 2. januar”

Nå, men jeg nåede lige

i Silvan og købe en dykpumpe og en 20 meter lang haveslange, inden vi skulle danse om træet. IKKE MERE VAND I KÆLDEREN TIL MIG!!!

Næste morgen, selve Juleaften, var der atter vand i kælderen. Det er jo der, hvor man bare har lyst til at tude eller slå nogen ihjel. Jeg stod seriøst og tænkte på, at det måske kunne skyldes, at jeg ikke havde stillet risengrød til nissen. ”JAMEN FOR HELVEDE NISSEFAR, JEG HAR SGU DA IKKE ENGANG ET LOFTSRUM!!”

Ja, når man er så ”heldig”, at ens pumpe står af lille-juleaften. Så er man selvfølgelig også så heldig, at den første hårde frost satte ind om natten. Ja, så vandet til pumpen frøs til is i slangen – og så var der vand i kælderen igen. Jeg ved ikke, om nogle af jer har prøvet at slæbe 20 meter frossen haveslange ind i huset og ned i et badekar. I behøver ikke prøve det, men tag mit ord for, at det er besværligt.

Klog af skade, så fik jeg fundet havemøblerne frem – selv om jeg vidste, at det ville give et problem, når vi skulle have sommertid, for skulle havemøblerne så frem eller tilbage – men slangen blev lagt på stole gennem hele haven. Slut med frost. Alt var godt og jeg kunne spise kold flæskesteg og konfekt.

Men når man er ”heldig”, så sker der jo det, at næste nat fik vi en dejlig hård julestorm. Havestolene fløj ad helvede til og slangen lå atter gennemfrosset på plænen. Ja, og der var så vand i kælderen for 3. gang.

Jeg må indrømme, at da jeg stod og søbbede vand op for tredje gang, havde jeg virkeligt svært ved at se mig selv som ham den heldige.

Nu står vi så i midten af december – og mit afløb i køkkenvasken er ved at stoppe til. Denne gang har jeg opsøgt heldet – ja jeg har ringet til slamsugeren INDEN jul og INDEN taxameteret kommer op på 3 x weekendtakst. Bare for at slippe for at høre på, hvor heldig jeg er, at det ikke er kloakvand.