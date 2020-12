Heerup-nisser i Vognporten

Nisserne fulgte Heerup gennem hele livet og museet på Rødovregaard har fundet Heerups herlige nissebilleder frem og udstiller dem i Vognporten hele december måned. Foto: Brian Poulsen

nisse-kunst Nisser er flittige gengangere i mange af Henry Heerups kunstværker. I hele december måned har Heerup Museum pyntet op med nisse-kunst i lange baner i en ’pop-up’ udstilling på museet.

Af Christian Valsted

Rødovres folkekære Henry Heerup blev som kunstner synonym med nisser, da han i 1960’erne fortalte en journalist, at han var ’Formand for nissernes fagforening i Vanløse og Rødovre’.

Heerup opfattede ikke nissen som et særligt jule-

fænomen, men som en figur, der i tråd med den nordiske folketro, kan ses hele året rundt. Og det kan ses i Heerups mange værker, hvor nissen er en flittig genganger.

I hele december måned kan du blive klogere på Heerups brug af de små væsener med røde huer i en julet-særudstilling i Vognporten på Heerup Museum.

”Jeg tror, vi i år, mere end nogensinde i hvert fald i forhold til, hvad jeg kan huske, har brug for julen og det som nisserne står for hos Heerup – fantasien, glæden og de gode relationer. Det er jo egentlig ikke julenisser, vi ser i Heerup billeder, men hvad han kalder ‘helårsnisser’ og inspirationen kommer langt tilbage fra dengang, hvor det uforklarlige kunne forklares gennem eksistensen af magiske væsner,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er leder af Heerup Museum.

Nisseudstillingen kan ses i Vognporten frem til den 31. december.

Åbningstider kan findes på heerup.dk